Начальник госпиталя Александр Розуван в разговоре с Readovka.ru заявил, что не будет проводить внутреннюю проверку, так как информации об этом инциденте лично у него нет. Просим СУ СК РФ по Кировской области проверить информацию, изложенную в материале.

с чего всё началось

Правоохранители проверяют информацию о том, что в Кировском областном госпитале для ветеранов войн медбрат отключал пациентов от аппаратов ИВЛ. Ранее СМИ сообщили, что анонимный комментатор на форуме "похвастался" тем, что убивает пациентов и наблюдает за их агонией.

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