Происшествия
МедиазонаК администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Силовики пришли с обыском к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что обыск проходит в квартире бывшего сотрудника ФСИН Худякова в Вологде.
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Следователи ведут обыск в квартире администратора паблика в соцсети "ВКонтакте" проекта "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАСС04:27
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Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что неравнодушен к звучанию русского языка.
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В России автоматически продлили патенты мигрантам
В МВД РФ сообщили, что мигрантам, которые работают в России, официально продлили на 93 дня патенты, срок действия которых закончился после 15 марта.
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Тренер Логинова Касперович прокомментировал переход в сборную Болгарии
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РЕН ТВ 20 мая в 12:23
Общество
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Metaratings 16:38
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Компания Renault работает над кросс-универсалом, который может стать преемником Lada Largus.
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Политика
В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
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Армия и оружие
Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии
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Общество
В Московском зоопарке умер «аллигатор Гитлера» Сатурн
В Московском зоопарке в возрасте 84 лет умер аллигатор по кличке Сатурн. Его подарили Советскому Союзу британцы после Второй мировой войны.
Росбалт 08:25
Футбол
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«После консультаций с вещателями Mediapro, Canal + и beIN Sports установлены следующие даты начала сезона-2020/2021: 22 августа — для Лиги 1, 23 августа — для Лиги 2», — говорится в протоколе заседания совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
Metaratings 08:30
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Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»
В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.
Piter.tv 10:48
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В Петербурге скончалась девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
«Скорая помощь», которую вызвала 30-летняя жительница Петербурга, отказалась приехать по ее адресу, сославшись на загруженность.
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СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
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Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm 09:58
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«Бавария» победила «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
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В России назвали дату снятия ограничений в регионах
По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения.
The Penza Post вчера в 23:00
Происшествия
Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе
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В сообщении ведомства отмечается, что по данным на 21 мая, в органах военного управления, объединениях, воинских частях выявлено 1474 военных с положительным результатом теста на коронавирус.
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Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
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Сенаторы предложили меры по поддержке экономики в новых условиях
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Задержан захватчик отделения Альфа-Банка в центре Москвы
Ранее стало известно, что в здание Альфа-Банка на Земляном валу вошел мужчина в форме курьера одной из сетевых компаний по доставке еды и заявил, что он заминирован.
Интерфакс 08:16
Армия и оружие
США бесят продажи оружия России на Ближнем Востоке
Территория новостей 12:34
Армия и оружие
ВМС США испытали лазер против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
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Потап отмечает первую годовщину свадьбы с Настей Каменских
Музыкант нежно поздравил супругу в соцсетях, прикрепив к посту редкое фото со свадьбы.
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