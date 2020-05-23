Происшествия

МедиазонаМедиазонаК администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

Силовики пришли с обыском к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что обыск проходит в квартире бывшего сотрудника ФСИН Худякова в Вологде.
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с чего всё началось

В квартире администратора паблика проекта «Омбудсмен полиции» Худякова проходит обыск

Следователи ведут обыск в квартире администратора паблика в соцсети "ВКонтакте" проекта "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС04:27

Подробнее о событии

К одному из администраторов паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

Новая газета05:29

ТАСС: у администратора проекта «Омбудсмен полиции» Худякова проходит обыск

Коммерсантъ05:49

Администратор «Омбудсмена полиции» Игорь Худяков сообщил об обыске

Znak.com05:40

Основателя паблика «Омбудсмен полиции» подозревают в распространении порнографии

Эхо Москвы15:04

Адвокат сообщил об обысках у администратора паблика «Омбудсмен полиции»

РБК04:59

В квартире администратора паблика проекта «Омбудсмен полиции» Худякова проходит обыск

ТАСС04:27

К администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

Медиазона03:56
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Шоу-бизнес

Пригожин сообщил о «чудовищном» положении артистов из-за пандемии

REGNUM 06:25
1,2K
Общество

Илон Маск признался в любви к русскому языку

Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что неравнодушен к звучанию русского языка.
Известия 16:48
1
Общество

В России автоматически продлили патенты мигрантам

В МВД РФ сообщили, что мигрантам, которые работают в России, официально продлили на 93 дня патенты, срок действия которых закончился после 15 марта.
Московский Комсомолец 06:28
58
Биатлон

Тренер Логинова Касперович прокомментировал переход в сборную Болгарии

Тренер сохранит пост тренера команды Санкт-Петербурга. В сезоне-2014/15 Касперович работал старшим тренером мужской национальной сборной.
ODDS.ru 21 мая в 11:48
1
Здоровье

В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом

В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru 09:37
488
Шоу-бизнес

Боня эмоционально ответила Инстасамке на обвинения в эскорте

ФАН 04:51
2
Политика

Путин запретил избираться с судимостью за преступления средней тяжести

Лица, осужденные за некоторые виды преступлений средней степени тяжести, временно не смогут баллотироваться на выборах.
РБК 09:52
9
Наука

Под Стеной Плача в Иерусалиме обнаружили подземные камеры

Израильские археологи, проводя раскопки рядом со Стеной Плача, обнаружили небольшие подземные камеры, предназначение которых остается невыясненным.
РЕН ТВ 20 мая в 12:23
11
Общество

Госпитализированный с коронавирусом Рамзан Кадыров пошёл на поправку

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который заболел коронавирусом, пошёл на поправку.
Metaratings 16:38
5
Авто

Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus

Компания Renault работает над кросс-универсалом, который может стать преемником Lada Largus.
Letnews.ru 15:29
7
Авто

Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6

Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
Letnews.ru 14:42
9
Политика

В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском 17:30
1
Космос

В России началась разработка системы связи «Гонец» нового поколения

KM.ru 20 мая в 08:51
99
Армия и оружие

Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM вчера в 04:29
37
Общество

В Московском зоопарке умер «аллигатор Гитлера» Сатурн

В Московском зоопарке в возрасте 84 лет умер аллигатор по кличке Сатурн. Его подарили Советскому Союзу британцы после Второй мировой войны.
Росбалт 08:25
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Футбол

Новый сезон чемпионата Франции начнется 22 августа

«После консультаций с вещателями Mediapro, Canal + и beIN Sports установлены следующие даты начала сезона-2020/2021: 22 августа — для Лиги 1, 23 августа — для Лиги 2», — говорится в протоколе заседания совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
Metaratings 08:30
Кино

Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»

В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.
Piter.tv 10:48
5
Происшествия

В Петербурге скончалась девушка, к которой отказалась ехать «скорая»

«Скорая помощь», которую вызвала 30-летняя жительница Петербурга, отказалась приехать по ее адресу, сославшись на загруженность.
Росбалт 09:53
352
Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
410
Общество

Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm 09:58
1,8K
Футбол

«Бавария» победила «Айнтрахт» в матче Бундеслиги

Ореанда-Новости 15:04
Политика

В России назвали дату снятия ограничений в регионах

По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения.
The Penza Post вчера в 23:00
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Происшествия

Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе

Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ.
РИА Новости 13:01
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Общество

Коронавирусом заболели 1474 российских военных

В сообщении ведомства отмечается, что по данным на 21 мая, в органах военного управления, объединениях, воинских частях выявлено 1474 военных с положительным результатом теста на коронавирус.
Mockva.ru 21 мая в 22:54
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Общество

Назван период заразности носителей коронавируса

Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
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Экономика

Сенаторы предложили меры по поддержке экономики в новых условиях

Члены Совета Федерации предложили перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, которые направлены на обеспечение работы и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.
РБК 12:11
2
Происшествия

Задержан захватчик отделения Альфа-Банка в центре Москвы

Ранее стало известно, что в здание Альфа-Банка на Земляном валу вошел мужчина в форме курьера одной из сетевых компаний по доставке еды и заявил, что он заминирован.
Интерфакс 08:16
Армия и оружие

США бесят продажи оружия России на Ближнем Востоке

Территория новостей 12:34
7
Армия и оружие

ВМС США испытали лазер против беспилотника

Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС 18:10
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Шоу-бизнес

Потап отмечает первую годовщину свадьбы с Настей Каменских

Музыкант нежно поздравил супругу в соцсетях, прикрепив к посту редкое фото со свадьбы.
Pravda.Ru 08:16
Как работают Яндекс.Новости?
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