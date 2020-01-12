Общество

ВедомостиВедомостиСКР: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления

Российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР) убили, чтобы ограбить. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.
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Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
Коммерсантъ12:11

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Следователи считают, что убийство российских журналистов в ЦАР произошло с целью грабежа

Эхо Москвы22:01

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Интерфакс13:08

В СК назвали мотив убийства российских журналистов в ЦАР

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REGNUM13:52

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Московский Комсомолец13:35

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ16:30
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Таксист 12 января сбил женщину с ребенком, которые в этот момент направлялись через переход во Владивостоке.
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