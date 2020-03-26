Коронавирус
ИнтерфаксСКР создал группу по борьбе с фейками о коронавирусе
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился создать рабочую группу по выявлению в интернете ложной информации о распространении коронавируса в стране, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Об этом Петренко сказала в четверг "Интерфаксу".
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с чего всё началось
«По решению председателя СК России Александра Бастрыкина в ведомстве создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России», — говорится в заявлении официального представителя ведомства Светланы Петренко.RT на русском04:35
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