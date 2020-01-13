Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.

с чего всё началось

Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".

Политика Парламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента Парламент Абхазии назначил премьера Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики, объявил итоги голосования спикер парламента Валерий Кварчия.

Здоровье Новый приказ Минздрава не исключает оказание ВМП пожилым людям Ранее в СМИ появилась информация, что из нового приказа Минздрава о порядке оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" (профилактика и лечение болезней старческого возраста) исключена высокотехнологичная медицинская помощь, поэтому пожилым пациентам будет доступна только медико-санитарная помощь, специализированная, за исключением высокотехнологичной, и паллиативная.

Происшествия В отношении погибшего омича Федорова возбудили второе уголовное дело В отношении Федорова было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения наркотика и его хранения с целью дальнейшего сбыта — при задержании парня сотрудники Росгвардии обнаружили в его карманах запрещенные вещества.

Гаджеты Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.

Общество Счетная палата указала на недостатки нацпроектов Аудиторы Счетной палаты сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, сформированных для исполнения майского указа президента России Владимира Путина.

Общество Путин поручил освободить от преследования врачей за потерю наркотиков Врачей предлагается освободить от преследования в случаях, когда они теряют лекарства не ради их выведения в нелегальный оборот и если потерю препарата зафиксировала комиссия.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили семье большим интервью Ранее Лайф сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл объявили о намерении отказаться от королевского титула и денег, проводить много времени в Великобритании и Северной Америке, а также добиться финансовой независимости от монаршего дома, но при этом продолжать исполнять долг "перед королевой".

Политика «Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».

Общество Белгородская митрополия пригрозила отлучить блогера от Церкви По данным митрополии, блогер Владимир Корнев при помощи рассылки СМС-сообщений священнослужителям «пытается выведать нечто о прошедшем 16 декабря прошлого года Съезде духовенства Белгородской митрополии».

Происшествия В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.