Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
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с чего всё началось

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
Коммерсантъвчера в 12:11

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СКР подтвердил коррупционное происхождение денег Захарченко

Коммерсантъвчера в 18:22

Интернет оценил успехи следствия по делу о 8 млрд полковника Захарченко

Красная весна03:40

СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко

Газета.Ru01:55

CК России: полковник Захарченко скопил 8,5 миллиардов рублей на взятках за год

Комсомольская правда05:25

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

РИА Новостивчера в 17:09

СК нашел подтверждение коррупционного происхождения миллиардов Захарченко

РБКвчера в 16:37

Бывший полковник МВД Захарченко мог получать ежемесячные взятки от группы компаний

ТАССвчера в 12:53
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Экономика

Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается России

Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается российской стороны. Об этом сообщает источник РИА Новости.
Народные новости 02:28
Политика

Парламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента

Парламент Абхазии назначил премьера Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики, объявил итоги голосования спикер парламента Валерий Кварчия.
РИА Новости 05:27
Здоровье

Онкологические службы Мурманской области получили уникальные аппараты

620 миллионов федеральных средств было потрачено на обеспечение медтехникой онкологической службы.
Мурманский вестник 05:19
Армия и оружие

В НАТО рассказали об ответе на размещение «Искандеров» с новой ракетой

REGNUM 05:36
Политика

Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

Российская газета вчера в 23:54
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс 11 января в 11:09
Происшествия

В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд

РИА Новости 01:18
Шоу-бизнес

Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына

Кто бы мог подумать, что доказывать свою непричастность к пятому ребенку Порошиной ее бывшему супругу, 42-летнему Илье Древнову, придется в суде.
StarHit.ru 02:00
Здоровье

Новый приказ Минздрава не исключает оказание ВМП пожилым людям

Ранее в СМИ появилась информация, что из нового приказа Минздрава о порядке оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" (профилактика и лечение болезней старческого возраста) исключена высокотехнологичная медицинская помощь, поэтому пожилым пациентам будет доступна только медико-санитарная помощь, специализированная, за исключением высокотехнологичной, и паллиативная.
РИА Новости вчера в 16:34
Происшествия

В отношении погибшего омича Федорова возбудили второе уголовное дело

В отношении Федорова было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения наркотика и его хранения с целью дальнейшего сбыта — при задержании парня сотрудники Росгвардии обнаружили в его карманах запрещенные вещества.
БК55 00:04
Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ вчера в 16:30
Общество

Nissan может выйти из альянса с Renault

Российская газета 04:20
Происшествия

В Москве у стен Кремля умер работник Александровского сада

Работник Александровского сада умер у стен Кремля в Москве.
Мослента 04:31
Политика

США потребовали у Китая отказаться от иранской нефти

США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР.
Известия вчера в 20:17
Гаджеты

Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК

Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.
The GEEK 00:10
Общество

Счетная палата указала на недостатки нацпроектов

Аудиторы Счетной палаты сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, сформированных для исполнения майского указа президента России Владимира Путина.
Телеканал 360° вчера в 20:12
Армия и оружие

Минобороны подняло по тревоге более 4,5 тыс. военных в Подмосковье

РБК 01:13
Общество

Путин поручил освободить от преследования врачей за потерю наркотиков

Врачей предлагается освободить от преследования в случаях, когда они теряют лекарства не ради их выведения в нелегальный оборот и если потерю препарата зафиксировала комиссия.
Интерфакс 05:56
Политика

МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Die Press раскритиковал экстерриториальные санкции США против проекта «Северный поток-2».
РБК 00:57
Политика

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Авто

Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

Автоновости дня вчера в 07:41
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили семье большим интервью

Ранее Лайф сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл объявили о намерении отказаться от королевского титула и денег, проводить много времени в Великобритании и Северной Америке, а также добиться финансовой независимости от монаршего дома, но при этом продолжать исполнять долг "перед королевой".
Life.ru 04:36
Политика

«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
РБК 01:50
Происшествия

Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой

Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рината Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Российская газета 04:25
Культура

Афонские старцы предсказали скорую смерть Шнурову из-за клипа «Иисус»

Общественный деятель Сергей Алиев на своем YouTube-канале заявил, что афонские старцы предсказали скорую смерть лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.
Телепрограмма 01:31
Авто

Новые кроссоверы Kia Seltos поступили к дилерам

Компания Kia начала поставлять российским дилерам новый кроссовер Seltos. Об этом 13 января сообщает «Российская газета».
Известия 03:25
Происшествия

На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной

Российская газета 02:58
Общество

Белгородская митрополия пригрозила отлучить блогера от Церкви

По данным митрополии, блогер Владимир Корнев при помощи рассылки СМС-сообщений священнослужителям «пытается выведать нечто о прошедшем 16 декабря прошлого года Съезде духовенства Белгородской митрополии».
Красная весна вчера в 16:22
Происшествия

В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке

Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Российская газета 01:09
Армия и оружие

Эксперты назвали приведшие к гибели Boeing ошибки системы ПВО Ирана

К крушению украинского Boeing, сбитого системой ПВО Ирана под Тегераном, привело множество ошибок, в том числе «в методологии и технологиях», заявил Bloomberg старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога.
РБК 02:34
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Дмитрий Викторович Захарченко
Российский полковник
Сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации, полковник полиции, кандидат экономических наук. Получил известность в результате скандала в сентябре 2016 года, когда Захарченко, занимавшему на тот момент должность временно исполняющего обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями, а сам он был арестован и уволен из органов внутренних дел.
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