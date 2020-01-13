Происшествия

Газета.RuГазета.RuСКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко

СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, ранее изъятых из квартиры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщил замглавы ведомства Игорь Краснов в интервью "Коммерсанту".
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Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
Коммерсантъвчера в 12:11

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Интернет оценил успехи следствия по делу о 8 млрд полковника Захарченко

Красная весна03:40

Бывший полковник МВД Захарченко мог получать ежемесячные взятки от группы компаний

ТАССвчера в 12:53

СКР подтвердил коррупционное происхождение денег Захарченко

Коммерсантъвчера в 18:22

Следователи установили, откуда взялись миллиарды в квартире экс-полковника МВД Захарченко

Комсомольская правдавчера в 18:15

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

РИА Новостивчера в 17:09

СК нашел подтверждение коррупционного происхождения миллиардов Захарченко

РБКвчера в 16:37

СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко

Газета.Ru01:55
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Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Вести.Ru 11 января в 17:34
Экономика

На Иткульском спиртзаводе планируют разливать виски

Голландский холдинг Marussia Beverages, который выкупил Иткульский спиртзавод, планирует расширить производство в ближайшие годы, пишет «Коммерсант».
Алтапресс вчера в 23:18
Политика

Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Российская газета вчера в 23:54
Политика

Вучич назвал доходы Сербии от «Турецкого потока»

«Сербия, став страной-транзитером, будет получать за транзит доходы в размере $185 млн ежегодно», — сказал Вучич.
REGNUM 02:32
Политика

В Москве стартовали российско-турецкие переговоры по Ливии

В Доме приёмов МИД России начались российско-турецкие переговоры по урегулированию ситуации в Ливии, к которым в ближайшее время подключатся представители ливийских сторон, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
RT на русском 03:58
Происшествия

В Ленинградской области столкнулись 15 машин

"На Киевском шоссе произошло столкновение в попутном направлении 15 автомашин, в том числе микроавтобуса Mercedes, в котором находились пять человек, и рейсового автобуса №2375, ехавшего из Санкт-Петербурга в Псков", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 02:39
Общество

Мэр Миасса похвастался школьными туалетами без перегородок

Газета.Ru 03:01
Кино

«Союз спасения»: кому и как на самом деле помогали жены декабристов

Екатерина Трубецкая: Решение, которое не изменил сам царь Екатерина Трубецкая: решение, которое не поменял сам царь Супруга декабриста Сергея Трубецкого, княгиня Екатерина Трубецкая, была самой первой из жен, отправившихся в Сибирь.
Милосердие.ru вчера в 16:20
Единоборства

В Сети появилось видео реакции Нурмагомедова на победу Макгрегора

РЕН ТВ вчера в 22:39
Политика

Вице-президент Абхазии подал в отставку

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке. Об этом говорится на сайте главы республики.
Lenta.ru 04:11
Общество

В России упал спрос на майонез в предновогодний период

По данным компании Ozon, которая зафиксировала снижение спроса на майонез на 60%, это связано с модой на здоровый образ жизни.
Известия 00:49
Общество

Жители России поделились своими ожиданиями от 2020 года

Большинство граждан России уверены, что наступивший 2020 год будет лучше, чем предыдущий.
REGNUM 01:59
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 15:27
Политика

«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
РБК 01:50
Общество

В Приморье только 8% мусора идёт на переработку

Ёмкость полигонов для хранения мусора имеет ограниченные возможности, это справедливо и для Приморья, где в настоящее время только 8% мусора идёт в переработку.
REGNUM 02:42
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Политика

Макрон и Путин решили сохранить ядерную сделку с Ираном

СПВД по Ирану был заключен между Тегераном и шестью странами-посредниками, в числе которых Россия, Великобритания, США, Франция, Германия и Китай.
Lenta.ru 03:47
Происшествия

В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана

Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Российская газета 02:49
Происшествия

В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке

Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Российская газета 01:09
Экономика

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.
РБК 00:00
Общество

Эксперт оценил повышение стоимости тарифов на связь

Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин в беседе с RT заявил, что на данный момент бизнес операторов связи требует большей регуляции со стороны государства.
РИА Новости 04:11
Армия и оружие

На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США

Российская газета вчера в 16:23
Общество

Немецкие СМИ рассказали о бьющей по России «катастрофе 90-х»

«Причины просты и понятны», – пишет Die Welt, поясняя, что в начале 2020 года «сказываются последствия 1990-х годов с их низкой рождаемостью».
Взгляд.ру 03:02
Общество

Семь стран лишились права голоса в ООН

Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
BFM.ru вчера в 10:06
Наука

Женщины не пожалели о сделанном аборте годы спустя

В течение пяти лет после сделанного аборта большинство женщин не жалеют о своем решении — даже несмотря на то, что изначальный процент тех, кому решение давалось тяжело, довольно высок.
N+1 04:18
Финансы

Курс доллара снизился до 61,05 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи сегодня уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,25 копейки и составил 61,0475 рубля.
ТАСС 02:04
Общество

Ранее судимым могут запретить работать в такси

Ранее судимым гражданам могут запретить устраиваться на работу водителями такси, сообщает РЕН ТВ.
Общественное телевидение России вчера в 15:48
Здоровье

Симптомы, указывающие на проблемы с поджелудочной, назвал онколог

На панкреатит и онкологию может указывать боль в спине и животе. Также симптомами может быть желтая кожа и резкая потеря веса.
Privet-Rostov.ru 02:47
Здоровье

Ученые предупредили об угрозе человечеству супербактерий

Актуальные Новости 04:00
Футбол

Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на сборы в Катар

Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Малком вошли в список футболистов петербургского "Зенита", которые отправились на зимний сбор в Катар, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
РИА Новости 02:18
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Дмитрий Викторович Захарченко
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Сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации, полковник полиции, кандидат экономических наук. Получил известность в результате скандала в сентябре 2016 года, когда Захарченко, занимавшему на тот момент должность временно исполняющего обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями, а сам он был арестован и уволен из органов внутренних дел.
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