Происшествия
Газета.RuСКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко
СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, ранее изъятых из квартиры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщил замглавы ведомства Игорь Краснов в интервью "Коммерсанту".
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с чего всё началось
Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.Коммерсантъвчера в 12:11
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Следователи установили, откуда взялись миллиарды в квартире экс-полковника МВД Захарченко
Комсомольская правдавчера в 18:15
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