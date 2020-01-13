Происшествия

Газета.RuГазета.RuСКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко

СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, ранее изъятых из квартиры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщил замглавы ведомства Игорь Краснов в интервью "Коммерсанту".
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Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
Коммерсантъвчера в 12:11

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СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко

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Бывший полковник МВД Захарченко мог получать ежемесячные взятки от группы компаний

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РИА Новостивчера в 17:09

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РБКвчера в 16:37

СКР подтвердил коррупционное происхождение денег Захарченко

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