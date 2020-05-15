Общество
BFM.ruСКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
По данным СКР, в ходе виртуального шествия «Бессмертного полка», неизвестные размещали фотографии Гитлера и Гиммлера. Как полагает следствие, авторы этой провокации преследовали «цель одобрения преступлений нацистского режима». Уголовное дело возбуждено по статье о реабилитации нацизма.
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с чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) установил IP-адреса и их владельцев, разместивших фотографии нацистов на сайтах виртуального шествия «Бессмертный полк — онлайн».Коммерсантъвчера в 10:17
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СКР установил IP-адреса, с которых загрузили фото нацистов на сайты «Бессмертного полка»
Коммерсантъвчера в 10:17
СК установил причастных к размещению фото нацистов на сайте «Бессмертного полка онлайн»
RT на русскомвчера в 13:27
Кто привел Гитлера на «Бессмертный полк»: подробности виртуального преступления
Московский Комсомолецвчера в 14:00
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК вчера в 13:21
Авто
Новый Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva
По последним данным стало известно, что в базе Роспатента появилось ОТТС на внедорожник Niva, у которого в графе «бренд» появилось новое наименование — Lada.
32CARS.ru 14 мая в 10:58
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Игры
Появились скриншоты ремастера первой Mafia
The GEEK 13 мая в 12:09
Общество
В России оценили риск заражения коронавирусом на улице
Риск заразиться коронавирусом на улице, если человек находится там один, отсутствует.
Lenta.ru вчера в 21:20
Политика
Палата представителей США одобрила помощь экономике на $3 трлн
Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила пакет стимулирующих мер на $3 трлн в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:04
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
Общество
РПЦ отказалась от мозаики со Сталиным в храме в парке «Патриот»
РПЦ приняла решение отказаться от мозаики с изображением Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил, который был построен в парке «Патриот» в Московской области, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 23:30
Автоспорт
Фернандо Алонсо может вернуться в «Рено»
Спорт-Экспресс вчера в 01:59
Экономика
Эксперты рассказали, как «удаленка» повлияла на число утечек данных из банков
Эксперты по-разному оценили влияние перехода сотрудников российских банков на удаленный режим работы из-за пандемии коронавируса на инциденты, связанные с утечкой персональных данных: от увеличения их количества до неизменности числа таких случаев за последние месяцы, показал опрос специалистов в сфере информационной безопасности, проведенный РИА Новости.
ПРАЙМ вчера в 23:15
Кино
Финальные эпизоды сериала «Сверхъестественное» выйдут осенью
Газета.Ru вчера в 10:47
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Здоровье
Число случаев коронавируса в Бурятии достигло 865
По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 15 мая, в республике зарегистрировано 865 (+41) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Ариг Ус 14 мая в 21:22
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 10:58
Музыка
Грета Тунберг появилась в новом клипе Pearl Jam
News.ru вчера в 09:57
Общество
Россия обжаловала решение о выплате $57 млрд по делу ЮКОСа
В пресс-службе Минюста России сообщили, что обжаловали решение, принятое апелляционным судом Гааги, о выплате мажоритарным акционерам ЮКОСа $57 млрд.
Капитал страны вчера в 09:19
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском вчера в 15:26
Общество
Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал на брифинге в Женеве мировое сообщество обратить пристальное внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке, который развивается на фоне пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета 14 мая в 22:07
Общество
Еще 104 человека заразились коронавирусом в Свердловской области
Всего на 15 мая в Свердловской области у 2466 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 03:43
Происшествия
В Челябинске приземлился «заминированный» самолет из Москвы
В аэропорту Челябинска приземлился «заминированный» самолет из Шереметьево. Рейс осуществляла компания «Аэрофлот».
Урал-пресс-информ вчера в 10:27
Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду
Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
МонаВиста вчера в 10:02
Экономика
Barrick Gold продала последний актив в России
Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ вчера в 04:00
Кино
Disney снимет сериал о Перси Джексоне
ИА InterMedia вчера в 05:15
Авто
Porsche анонсировала новый Porsche 911 Targa
Немецкая компания Porsche опубликовала видеотизер обновленной модели Porsche 911 Targa.
Автоновости дня 14 мая в 06:36
Политика
Airbus намерен выработать этический кодекс применения систем вооружения
Экспертная группа по «ответственному применению» перспективной боевой авиационной системы (Future Combat Air System, FCAS) создана компанией Airbus и Фраунгоферовским институтом связи, обработки информации и эргономики (Fraunhofer FKIE), информирует 14 мая пресс-служба европейского производителя.
ИА Красная Весна 14 мая в 09:25
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 14 мая в 14:21
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29