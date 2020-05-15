с чего всё началось

По данным СКР, в ходе виртуального шествия «Бессмертного полка», неизвестные размещали фотографии Гитлера и Гиммлера. Как полагает следствие, авторы этой провокации преследовали «цель одобрения преступлений нацистского режима». Уголовное дело возбуждено по статье о реабилитации нацизма.

Энергетика «Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома». 1K

Авто Новый Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva По последним данным стало известно, что в базе Роспатента появилось ОТТС на внедорожник Niva, у которого в графе «бренд» появилось новое наименование — Lada. 116

Общество РПЦ отказалась от мозаики со Сталиным в храме в парке «Патриот» РПЦ приняла решение отказаться от мозаики с изображением Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил, который был построен в парке «Патриот» в Московской области, сообщает агентство «РИА Новости». 2

Экономика Эксперты рассказали, как «удаленка» повлияла на число утечек данных из банков Эксперты по-разному оценили влияние перехода сотрудников российских банков на удаленный режим работы из-за пандемии коронавируса на инциденты, связанные с утечкой персональных данных: от увеличения их количества до неизменности числа таких случаев за последние месяцы, показал опрос специалистов в сфере информационной безопасности, проведенный РИА Новости.

Здоровье Число случаев коронавируса в Бурятии достигло 865 По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 15 мая, в республике зарегистрировано 865 (+41) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. 53

Политика Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты» Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США. 250

Общество Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал на брифинге в Женеве мировое сообщество обратить пристальное внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке, который развивается на фоне пандемии коронавируса. 30

Политика В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу "Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу. 134

Экономика Barrick Gold продала последний актив в России Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса. 7

Авто Porsche анонсировала новый Porsche 911 Targa Немецкая компания Porsche опубликовала видеотизер обновленной модели Porsche 911 Targa.

Политика Airbus намерен выработать этический кодекс применения систем вооружения Экспертная группа по «ответственному применению» перспективной боевой авиационной системы (Future Combat Air System, FCAS) создана компанией Airbus и Фраунгоферовским институтом связи, обработки информации и эргономики (Fraunhofer FKIE), информирует 14 мая пресс-служба европейского производителя.

Общество Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели. 793