Происшествия

BFM.ruBFM.ruСКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

По данным СКР, в ходе виртуального шествия «Бессмертного полка», неизвестные размещали фотографии Гитлера и Гиммлера. Как полагает следствие, авторы этой провокации преследовали «цель одобрения преступлений нацистского режима». Уголовное дело возбуждено по статье о реабилитации нацизма.
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с чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) установил
 IP-адреса и их владельцев, разместивших фотографии нацистов на сайтах виртуального шествия «Бессмертный полк — онлайн».
Коммерсантъ10:17

Подробнее о событии

Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»

РИА Новости14:48

Кто привел Гитлера на «Бессмертный полк»: подробности виртуального преступления

Московский Комсомолец14:00

СК установил IP-адреса, с которых размещались фото нацистов на сайтах «Бессмертного полка»

ТАСС10:44

СК установил причастных к размещению фото нацистов на сайте «Бессмертного полка онлайн»

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СК вычислил по IP показавших нацистов в «Бессмертном полку» иностранцев

РБК10:18

СКР установил IP-адреса, с которых загрузили фото нацистов на сайты «Бессмертного полка»

Коммерсантъ10:17

Найдены причастные к надругательству над акцией «Бессмертный полк»

Вести.Ru10:15
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Общество

Путин отправил в отставку главу ГИБДД Кубани Александра Капустина

Юга.ру 07:36
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
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Политика

Путин поручил нарастить объемы тестирования населения на коронавирус

Объемы тестирования населения на наличие коронавирусной инфекции поручил нарастить президент России Владимир Путин 15 мая.
ИА Красная Весна 15:14
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Армия и оружие

США решили усилить авиабазу на Аляске для противостояния России

Соединенные Штаты усиливают свою военную базу на Аляске в связи с активизацией противостояния с Россией и Китаем.
Аргументы недели 14:10
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Общество

Ермак ожидает, что в Калининградскую область поедут туристы-мизантропы

Новый Калининград После снятия ограничений по коронавирусу спрос на туристические услуги и портрет туриста, приезжающего в Калининградскую область, серьёзно изменится.
Новый Калининград.Ru 15:34
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Происшествия

В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
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Общество

Глава Кубани подписал распоряжение о смягчении карантина

Вениамин Кондратьев распорядился готовить регион к постепенному выходу из режима карантина, однако это станет возможным, если эпидемиологическая обстановка в крае не ухудшится.
Sochi.com 05:57
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Общество

Алиханов: мы «в середняках» по заболеваемости коронавирусом

Новый Калининград Калининградская область находится "в середняках" по уровню заболеваемости коронавирусом в стране.
Новый Калининград.Ru 12:40
Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
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Экономика

С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой

Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру вчера в 07:54
Здоровье

За сутки в 26 городах и районах Ростовской области выявили коронавирус

Под медицинским наблюдением находятся 6809 граждан. Отмечается, что в области проведено более 57,5 тысячи исследований на коронавирус.
Rostov gazeta 13 мая в 04:13
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Политика

Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском 15:26
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Политика

Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК 10:03
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Общество

В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Lenta.ru 14:51
7
Общество

В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
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Шоу-бизнес

Эрика Герцег сообщила об уходе из группы «ВИА Гра»

Российская исполнительница Эрика Герцег заявила о том, что решила покинуть известный музыкальный коллектив «ВИА Гра».
Discover24 04:35
Общество

Минобрнауки осудило романы студентов с преподавателями

Интерфакс 11:32
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным

Сегодня Агата Муцениеце подала документы о расторжении многолетнего брака с Павлом Прилучным.
StarHit.ru 14:00
Общество

Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела по факту невыплат медикам

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания.
МР7.ру 15:54
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Общество

Глава ВОЗ призвал уделить внимание воспалительному синдрому у детей

Женева, Швейцария, 15 мая 2020, 20:39 — REGNUM Срочно уделить внимание воспалительному синдрому у детей, зафиксированному в Европе и Северной Америке на фоне пандемии коронавируса, призвал всё мировое сообщество 15 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.
REGNUM 13:39
Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 14:33
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Политика

Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении тестирования на коронавирус нового типа, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru 12:32
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Политика

Россия и Турция договорились о снятии ограничений для автоперевозчиков

Россия и Турция договорились о взаимном снятии ограничений для автоперевозчиков, сообщает пресс-служба российского Минтранса по итогам разговора министров транспорта двух стран Евгения Дитриха и Адиля Караисмаилоглу.
RT на русском 13:51
Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
2
Футбол

«Боруссия Д» попросила болельщиков не собираться у стен стадиона

Пресс-служба клуба попросила болельщиков не собираться у стен стадиона. Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей.
Bobsoccer вчера в 08:22
Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
313
Футбол

Мещеряков прокомментировал призывы фанатов «Локомотива» к его отставке

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал призыв объединения болельщиков клуба отправить в отставку руководство столичной команды.
РИА Новости 14:52
Общество

«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге

Торговые центры сообщили, что они ввели, по рекомендации местных властей и санстанции, целый комплекс мер дополнительной защиты от пандемии, который позволит посетителям не опасаться заражения коронавирусом.
Shraibikus News 12:26
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Как работают Яндекс.Новости?
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