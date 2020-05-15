Происшествия
BFM.ruСКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
По данным СКР, в ходе виртуального шествия «Бессмертного полка», неизвестные размещали фотографии Гитлера и Гиммлера. Как полагает следствие, авторы этой провокации преследовали «цель одобрения преступлений нацистского режима». Уголовное дело возбуждено по статье о реабилитации нацизма.
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с чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) установил IP-адреса и их владельцев, разместивших фотографии нацистов на сайтах виртуального шествия «Бессмертный полк — онлайн».Коммерсантъвчера в 10:17
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СК установил причастных к размещению фото нацистов на сайте «Бессмертного полка онлайн»
RT на русскомвчера в 13:27
Кто привел Гитлера на «Бессмертный полк»: подробности виртуального преступления
Московский Комсомолецвчера в 14:00
СКР установил IP-адреса, с которых загрузили фото нацистов на сайты «Бессмертного полка»
Коммерсантъвчера в 10:17
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Экономика
В Госдуме спрогнозировали сроки укрепления рубля
Курс рубля может укрепиться к концу года, рассказал "Парламентской газете" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РИА Новости вчера в 01:44
Общество
В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
В Москве умерли еще 74 пациента с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы.
Lenta.ru вчера в 16:28
Общество
Путин подписал новые поручения по борьбе с коронавирусом
На сайте Кремля опубликован очередной пакет поручений президента в рамках борьбы с коронавирусом в России.
BFM.ru 00:30
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
СКР начнет возбуждать дела за невыплаты надбавок медикам
Следственный комитет начинает проверки по факту невыплат надбавок медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 22:31
Общество
В каких городах Кузбасса выявили новых заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Кузбассе выявили заболевших в следующих городах: Новокузнецк — 9, Белово — 4, Осинники — 1. Ранее глава Кузбасса рассказал, при каких условиях откроют торговые центры.
ВашГород.ру 00:32
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском вчера в 15:26
Здоровье
Стыдно сказать: 6 скрытых проблем после родов, которые поставят крест на вашей любви и сексе
Проблема № 3: повышенная чувствительность сосков Если до родов женщин возбуждает прикосновение к груди, то после них может начать бесить так, что это превращается из приятных прелюдий в ту еще гадость.
НГС 14 мая в 22:30
Политика
Путин отчитал чиновников за ситуацию с выплатами медикам
Президент РФ Владимир Путин резко раскритиковал работу чиновников по выплатам медикам, работающих с зараженными коронавирусом пациентами.
Gazeta.SPb вчера в 08:28
Общество
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»
РИА Новости вчера в 08:47
Армия и оружие
На месте гибели летчика Филиппова в Сирии установили памятную табличку
Салют гремит на месте гибели героя России Романа Филиппова.
РЕН ТВ вчера в 21:35
Общество
В Крыму отменили режим самоизоляции
Режим самоизоляции действует в Крыму с 3 апреля. В регионе зафиксировано 245 случаев COVID-19, два человека умерли.
Коммерсантъ 00:48
Происшествия
Группа документалистов погибла в Белоруссии
REGNUM вчера в 10:26
Шоу-бизнес
Канделаки раскритиковала Тарасова за слова о Бузовой
Напоминаем, что Тарасов обвинил Бузову в том, что она не хотела иметь от него детей и все время врала об обратном.
Gazeta.SPb вчера в 19:16
Армия и оружие
В США назвали Россию и Китай противниками первого уровня
Американские власти назвали Россию и Китай противниками первого уровня.
Evo-rus.com 14 мая в 06:24
Общество
Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о смягчении карантина
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о поэтапном смягчении карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 02:16
Общество
МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы
«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
Общество
Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество
Предотвратившему покушение на Путина экс-полковнику ФСБ отказали в УДО
Полковник разрабатывал план освобождения заложников, захваченных во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году, а годом ранее предотвратил покушение на президента Владимира Путина во время его визита в Азербайджан.
Московский Комсомолец вчера в 06:03
Наука
Прототип квантового радара создан
МедиаПоток 14 мая в 03:45
Общество
Италия может открыть свои границы с 3 июня
В марте Италия стала первой европейской страной, которая ввела общенациональный карантин.
Эхо Москвы вчера в 23:31
Футбол
Наставник «Крыльев Советов» не может вернуться в Россию
Наставник самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович сообщил, что испытывает затруднения с возращением в Россию.
ProstoProSport вчера в 13:15
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Здоровье
Власти пригрозили снова ужесточить режим самоизоляции в Пермском крае
В Пермском крае выявлено 50 новых заболевших коронавирусом.
Business Class (Пермь) вчера в 04:47
Финансы
Россия сократила вложения в гособлигации США в три раза
Россия сократила вложения в государственные облигации США больше чем в три раза — с $12,58 млрд в феврале до $3,85 млрд в марте.
Коммерсантъ вчера в 19:42
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 14 мая в 15:57
Политика
В России перечислили желающие выйти из состава Украины области
Украина может потерять несколько областей из-за глубокого раскола в обществе.
Lenta.ru 01:02
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
Космос
Ученый рассказал, как СССР впервые в мире вывел корабль на орбиту
РИА Новости 14 мая в 18:55