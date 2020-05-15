с чего всё началось

По данным СКР, в ходе виртуального шествия «Бессмертного полка», неизвестные размещали фотографии Гитлера и Гиммлера. Как полагает следствие, авторы этой провокации преследовали «цель одобрения преступлений нацистского режима». Уголовное дело возбуждено по статье о реабилитации нацизма.

Общество Глава ВОЗ призвал уделить внимание воспалительному синдрому у детей Женева, Швейцария, 15 мая 2020, 20:39 — REGNUM Срочно уделить внимание воспалительному синдрому у детей, зафиксированному в Европе и Северной Америке на фоне пандемии коронавируса, призвал всё мировое сообщество 15 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве. 26

Политика Рогозин провёл совещание по добыче полезных ископаемых на Луне Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провёл 15 мая совещание, посвящённое исследованию и освоению лунных ресурсов.

Общество Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 789

Происшествия Против певца Чельдиева, отрицавшего COVID-19, возбудили третье дело Владикавказ, 15 мая 2020, 21:47 — REGNUM Против инициатора протестов в Северной Осетии оперного певца Вадима Чельдиева возбуждено уже третье уголовное дело. 18

Футбол РФС решил возобновить чемпионат России по футболу с 21 июня Исполком РФС в пятницу принял решение, которого российский футбольный мир ждал с замиранием сердца - чемпионат России, впервые в истории приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня. 63

Киберспорт Virtus.pro сыграет с VP.Prodigy за выход в финал Epic Prime League Virtus.pro обыграла FlyToMoon в первом раунде верхней сетки Epic Prime League. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу VP.

Политика Посол России потребовал от NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе Посол России в США Анатолий Антонов направил главному редактору газеты The New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию издания о смертности от коронавируса в России. 16

Шоу-бизнес Светлана Светличная отмечает юбилей К 80-летию актрисы 15 мая в 18:45 смотрите на телеканале «Россия К» документальный фильм «Коллекция Петра Шепотинника», где киновед рассказывает о творческом и жизненном пути Светланы Светличной.

Экономика Торги на фондовом рынке США закрылись в плюсе Нью-Йорк, США, 15 мая 2020, 03:04 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США смогли удержать тенденцию к росту и к закрытию торгов 14 мая прибавить от 0,91% до 1,62%.