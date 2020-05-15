Общество
BFM.ruСКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
По данным СКР, в ходе виртуального шествия «Бессмертного полка», неизвестные размещали фотографии Гитлера и Гиммлера. Как полагает следствие, авторы этой провокации преследовали «цель одобрения преступлений нацистского режима». Уголовное дело возбуждено по статье о реабилитации нацизма.
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с чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) установил IP-адреса и их владельцев, разместивших фотографии нацистов на сайтах виртуального шествия «Бессмертный полк — онлайн».Коммерсантъ10:17
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Кто привел Гитлера на «Бессмертный полк»: подробности виртуального преступления
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