Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.

СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи

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