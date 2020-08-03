Происшествия
КоммерсантъСКР возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы ВОВ
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о геноциде (ст. 357 УК РФ) в Псковской области во времена Великой Отечественной войны. Дело возбуждено после обнаружения в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино массового захоронения людей.
Читать в источнике
Оценить95
В Следственном комитете и в дальнейшем будет продолжена работа, направленная на фиксацию и расследование преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны в отношении мирного советского населения.
с чего всё началось
Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, из обнаруженного захоронения времен Второй мировой войны уже извлечены останки 46 человек, в том числе девяти женщин, «с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений головы».Коммерсантъ02:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Следком возбудил уголовное дело после обнаружения захоронения в Моглино
Московский Комсомолец Псков02:42
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Общество
Десантники не сочли уроном для репутации купание в фонтанах на день ВДВ
Говорит Москва вчера в 04:06
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
Накануне народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник".
Москва 24 01 августа в 01:45
Здоровье
На Среднем Урале подтверждено 199 новых случаев COVID-19
REGNUM вчера в 05:50
Общество
В Свердловской области режим самоизоляции продлили на неделю
Режим самоизоляции для пожилых и имеющих хронические недуги свердловчан продлен еще на неделю - до 10 августа.
Российская газета 04:48
Общество
Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»
Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 02:43
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Общество
Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
Авто
Компания Toyota обновила Land Cruiser Prado для домашнего рынка
По данным пресс-службы компании Toyota, сегодня, 3 августа, начался серийный выпуск обновлённого внедорожника Land Cruiser Prado.
32CARS.ru 05:22
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.
Газета.Ru 03:12
Здоровье
В Челябинской области зафиксировали очаг птичьего гриппа
В Увельском районе Челябинской области зафиксировали очаг гриппа птиц, на территории населённых пунктов ввели карантин, проводятся соответствующие мероприятия.
RT на русском 05:14
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 04:56
Общество
Два российских выпускника сдали ЕГЭ на 400 баллов в 2020 году
Два выпускника сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов в 2020 году, 300 баллов получили 26 человек, на 200 баллов тесты написали 533 участника.
ФАН 05:03
Политика
Выяснилось, перейдет ли Россия на дистанционное обучение
В России не планируют переходить на дистанционное обучение. Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анхор Музаев.
URA.Ru 05:19
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Армия и оружие
Китайская газета рассказала о преимуществах российской системы С-500
Российская газета 05:14
Футбол
«Манчестер Сити» показал гостевую форму на следующий сезон
ProstoProSport 04:01
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
Общество
32 пациента с коронавирусом умерли за неделю в Тульской области
Подтверждена смерть 32 пациентов с COVID-19.
Тульские Известия 04:44
Происшествия
Суд обязал «Аэрофлот» выплатить 29 млн рублей вдове погибшего пилота
Перевозчика обязали выплатить семье лётчика, погибшего во время рейса, 29 млн рублей, сообщил «Солидарности» президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов.
Солидарность 05:08
Происшествия
На Кубани выявили 107 случаев коронавируса за сутки
Количество выявленных заразившихся COVID-19 за день на Кубани впервые с начала пандемии превысило сотню, достигнув рекордного показателя 107 человек, сообщает администрация региона.
РИА Новости вчера в 07:29
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у московского «Оргбанка»
Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Оргбанка», сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 03:30
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
Гаджеты
Игровые ноутбуки получат восьмиядерные 10-нм процессоры Intel Tiger Lake-H в следующем году
«Взять с места» восьмиядерный барьер 10-нм процессоры Tiger Lake не смогли, поэтому в мобильном сегменте Intel в качестве конкурентов AMD Renoir сейчас предлагает 14-нм процессоры Comet Lake-H.
3DNews 04:34
Общество
Более 100 родственников российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в ВУЗы вне конкурса
Более 100 родственников российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в элитные российские ВУЗы вне конкурса.
Эхо Москвы 05:02
Общество
Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов
Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов Злоумышленники выставили на продажу личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья, оценив базу данных в $1,5 тыс.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02