с чего всё началось

В Следственном комитете и в дальнейшем будет продолжена работа, направленная на фиксацию и расследование преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны в отношении мирного советского населения.

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о геноциде (ст. 357 УК РФ) в Псковской области во времена Великой Отечественной войны. Дело возбуждено после обнаружения в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино массового захоронения людей.

СКР возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы ВОВ

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