с чего всё началось

За время оккупации региона с 1941 по 1944 годы в указанных лагерях удерживалось не менее 24 тысяч человек, из которых погибло не менее 8 тысяч мирных граждан, в том числе более 2 тысяч детей, свыше 7 тысяч военнопленных было зарыто живьем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно.

Москва, 23 апреля 2020, 15:17 — REGNUM Уголовное дело об истреблении тысяч советских граждан в нацистских концлагерях на оккупированной части Карелии в годы Великой Отечественной войны возбудил Следственный комитет России.

СКР возбудил дело о геноциде в нацистских концлагерях в Карелии

Политика Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска. 103

Кино Японцы выпустили 3D-мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену В новом мультфильме рассказывается история знакомства главных героев: Крокодил Гена находит Чебурашку в коробке из-под апельсинов, после чего "неизвестный науке зверь с большими ушами" помогает своему новому другу завоевать популярность в зоопарке. 27

Общество Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 2,2K

Политика США могут не восстановить финансирование ВОЗ Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео допускает, что США никогда не восстановит приостановленное администрацией Трампа финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 4

Авто Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями. 4

Общество В московском транспорте начнут штрафовать за нарушение дистанции Контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей. 268

Игры Исходный код CS:GO попал в открытый доступ Исходные коды игр CS:GO и Team Fortress 2 попали в открытый доступ, они были выложены на портале 4chan. 7

Общество Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады. 50

Происшествия В Ярославской области обрушился пешеходный мост Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье. 28

Футбол УЕФА может не пустить в еврокубки команды из отменивших сезон стран УЕФА провел 23 апреля видеоконференцию с национальными федерациями и представителями клубов Европы, официально потребовав доиграть национальные чемпионаты, несмотря на пандемию коронавируса, а в противном случае пригрозив возможным недопуском до Лиги чемпионов и Лиги Европы. 2

Общество В Петербурге уточнили причины смерти трех пациентов с COVID-19 Санкт-Петербург, 23 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Легочно-сердечная недостаточность стала причиной смерти троих пациентов с коронавирусной инфекцией в Петербурге.

Общество Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19. 165