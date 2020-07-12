Происшествия
RT на русскомСК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре
По предварительной версии, при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад произошли разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива. Ранее «Норильсктрансгаз» уточнил, что объём разлившегося на Таймыре топлива составил около 44,5 т.
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WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
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В Москве скончались еще 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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У Лунева диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра
Голкипер «Зенита» Андрей Лунев прошел медицинское обследование.
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ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России
Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
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Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Две трети жителей Италии не хотят, чтобы американские туристы возвращались к ним в страну этим летом, сообщает TheLocal.it со ссылкой на опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov.
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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет — убийстве 2 года назад в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца Михаила.
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ФИА приняла к рассмотрению протест «Рено» против «Рэйсинг Пойнт»
Напомним, ранее представители «Рено» пожаловались на нарушение регламента со стороны «Рэйсинг Пойнт».
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