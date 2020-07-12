Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре. По предварительной версии, произошла разгерметизация трубопровода при перекачке авиакеросина с баржи на производственный склад.

СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива

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