Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива

Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре. По предварительной версии, произошла разгерметизация трубопровода при перекачке авиакеросина с баржи на производственный склад.
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СК открыл дело по факту разлива авиатоплива на Таймыре

Газета.Ru10:18

СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре

RT на русском10:29

СК возбудил дело по факту разлива более 40 тонн авиатоплива на Таймыре

ТАСС10:14

СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива

Коммерсантъ10:55

Следователи возбудили уголовное дело после разлива топлива на Таймыре

РИА Новости10:35

Дело возбуждено по факту разлива на Таймыре авиатоплива входящей в «Норникель» компанией

Интерфакс10:34

На таймырском предприятии «Норникеля» разлился авиакеросин. Компания сообщила о более чем 44 тоннах разлитого топлива

Новая газета05:45
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