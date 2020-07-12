Происшествия
КоммерсантъСКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива
Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре. По предварительной версии, произошла разгерметизация трубопровода при перекачке авиакеросина с баржи на производственный склад.
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Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Футбол
Динамо — Крылья Советов 1:0 (1-й тайм)
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), изначально назначенный видеоассистентом на матч «Динамо» — «Крылья Советов» Станислав Васильев будет работать на матче «Краснодар» — «Урал», куда изначально был назначен Лапочкин.
RT на русском 10:38
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
Общество
Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала
В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:59
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Общество
Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда
Китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда.
Lenta.ru 10:14
Футбол
«Локомотив» ушел от поражения в матче чемпионата России с «Уфой»
«Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 11:35
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Религия
Турция намерена проводить мусульманские молитвы в соборе Святой Софии
Турецкое руководство планирует провести в соборе Святой Софии мусульманские молитвы с использованием специального освещения для сокрытия христианских мозаик на стенах храма.
NewInform 06:18
Политика
Явка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%
12 июля в Польше проходит второй тур президентских выборов, в котором принимают участие действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
RT на русском 08:27
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Кристал Пэлас» благодаря дублю Трезеге
В рамках тридцать пятого тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» обыграла «Кристал Пэлас» со счётом 2:0. Дубль в составе бирмингемцев на свой счёт записал Трезеге, который дважды - в конце первого тайма и начале второго - оказывался в нужное время в нужном месте около чужих ворот.
Евро-футбол.ру 11:18
Здоровье
Минздрав США ожидает увеличения числа смертельных случаев коронавируса
Помощник министра здравоохранения США Бретт Жируар заявил, что в стране ожидается рост смертности от коронавируса в течение двух-трёх недель.
News.ru 11:18
Общество
В Сеть слили трейлер игры Far Cry 6 со звездой сериала «Во все тяжкие»
Российская газета вчера в 15:38
Политика
Германия призвала отказать Турции во вступлении в ЕС из-за собора Святой Софии
Слова немецкого политика последовали на фоне решения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вернуть собору Святой Софии (Айя-Софии) статус мечети.
Lenta.ru 11:39
Футбол
Фердинанд о спаде «Ливерпуля»: «Это празднования. Если впереди нет игр ЛЧ, ты просто расслабляешься»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о причинах спада в игре «Ливерпуля».
Sports.ru 10:47
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение
На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих.
Вести.Ru 10:51
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Автоспорт
Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии
Российский пилот "Формулы-1" Дании Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии.
Газета.Ru 10:09
Происшествия
В Германии мужчина с луком и стрелами разоружил наряд полиции
Утром в воскресенье на месте появился наряд полиции, однако правоохранителям не только не удалось задержать злоумышленника, у которого нашлись еще и пистолет с ножом, они еще и лишились своего оружия – неведомым образом мужчина забрал у них пистолеты и скрылся в лесу.
Вести.Ru 10:57
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
News-24.ru вчера в 06:38
Автоспорт
Макс Ферстаппен: «Старался атаковать, но нам не хватало скорости»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Штирии, на котором он занял третье место.
Sports.ru 10:56
Политика
В ЕС приветствовали возобновление диалога Сербии и Косово
Евросоюз приветствует возобновление диалога Сербии и Косово при посредничестве Брюсселя, заявил специальный представитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.
Взгляд.ру 10:00
Происшествия
В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
Наука
Японские физики рассчитали дальность «выстрела» пингвинами фекалий
В океанариуме Катсурахама средняя высота камней в вольере для пингвинов составляет 1,1 метра — при такой высоте максимальное расстояние полета фекалий достигает 1,03 метра при угле к горизонту в 21 градус.
Новые Известия 05:03
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:48
Космос
Марсианский автомобиль: NASA представила фильм
NASA запускает на днях новую миссию под названием «Марс-2020». Цель – изучить планету, как можно лучше.
CarsGuru.net вчера в 03:30
Шоу-бизнес
Экс-супругу Аршавина не узнали на фото после пластической операции
Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина решилась на пластическую операцию.
Пятый канал вчера в 23:36