Коронавирус
ВедомостиСКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
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Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении главного инфекциониста края
Сайт Ставрополя 1777.ru08:19
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Москвичам предложат электронное голосование по поправкам в Конституцию
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Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим
Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет.
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Суд потребовал подтвердить наличие спутниковых фото пуска ракеты из «Бука» по МН17
Председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус заметил, что в документах обсуждения в рамках «круглого стола» в парламентском комитете 22 января 2016 года говорится о наличии у США доступа к секретным спутниковым изображениям, якобы показывающим пуск ракеты, передает «Интерфакс».
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Россельхознадзор вводит временный запрет на экспорт всех видов круп
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на десять дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», — приводит РИА Новости содержание письма.
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У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
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Политика
На Украине из-за коронавируса ввели режим ЧС в трех областях
Правительство Украины в понедельник приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, в целом такой режим действует уже в девяти областях страны, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Общество
Разработка российской вакцины от коронавируса прошла первую фазу
Все ресурсы брошены на разработку вакцины, она уже прошла первую фазу.
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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
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Россиянку задержали в Черногории за распространение паники
Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса, сообщило министерство внутренних дел страны.
Армия и оружие
Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток
Не менее пяти подлодок направятся на Тихоокеанский флот. Новые атомные подлодки "Борей" отправят на Дальний Восток.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Общество
Необычный погодный антициклон ожидается в России
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Технологии
МегаФон запустил продажу сим-карт с доставкой
МегаФон открыл продажу сим-карт с саморегистрацией и бесплатной доставкой за 1 день.
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Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо
В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
Здоровье
Названы сроки спада эпидемии коронавируса в России
Спад эпидемии коронавируса в России ожидается летом.
Энергетика
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Компания «Роснефть» возобновит поставки нефти в Белоруссию на предлагавшихся ею ранее условиях, сообщил журналистам ее представитель.
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Только YouTube и Instagram еще не удалили фейки о коронавирусе в РФ
Фейковую информацию о распространении коронавируса в России удалили все СМИ и соцсети, кроме YouTube и Instagram, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.
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Гражданам СНГ, Абхазии и Южной Осетии не ограничат въезд в Россию
Правительство России постановило, что гражданам из СНГ, Абхазии и Южной Осетии не будут ограничивать въезд в страну.
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Новые серии «Рика и Морти» выйдут уже в мае
Вашингтон, 23 марта 2020, 17:53 — REGNUM Новые серии популярного мультсериала «Рик и Морти» выйдут в мае 2020 года.
Армия и оружие
С апельсинами в руках. Италия встречает помощь из России
Константин Худолеев рассказал, как прибывших спецов встретили сотрудники ВВС Италии. Первым делом они подарили нам по пакету с апельсинами.
Армия и оружие
На Украине катера «Кентавр» назвали достойным ответом ВМС России
Украинские катера "Кентавр" - достойный ответ десантным кораблям Черноморского флота России, заявили в Минобороны Украины.
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Toyota Land Cruiser Prado стал самым популярным импортным авто в РФ
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Готовивших теракт боевиков нейтрализовали в Кабардино-Балкарии
Трое боевиков, готовивших теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Общество
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.