Коронавирус

ВедомостиВедомостиСКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
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 управления СК говорится, что дело возбуждено по ст. 293 («Халатность») и ст. 237 («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей») Уголовного кодекса, а дело ведет Первый отдел по расследованию особо важных дел.
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В Иванове у сотрудника больницы выявили коронавирус

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Десятый Ил-76 вылетел в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом

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Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса, сообщило министерство внутренних дел страны.
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Армия и оружие

Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток

Не менее пяти подлодок направятся на Тихоокеанский флот. Новые атомные подлодки "Борей" отправят на Дальний Восток.
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В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
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Необычный погодный антициклон ожидается в России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
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ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
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В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
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Названы сроки спада эпидемии коронавируса в России

Спад эпидемии коронавируса в России ожидается летом.
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«Роснефть» назвала условия поставки нефти в Белоруссию

Компания «Роснефть» возобновит поставки нефти в Белоруссию на предлагавшихся ею ранее условиях, сообщил журналистам ее представитель.
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Только YouTube и Instagram еще не удалили фейки о коронавирусе в РФ

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Правительство России постановило, что гражданам из СНГ, Абхазии и Южной Осетии не будут ограничивать въезд в страну.
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С апельсинами в руках. Италия встречает помощь из России

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