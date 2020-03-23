Коронавирус
ВедомостиСКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
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В Ставрополе против врача, заразившего 11 пациентов коронавирусом, возбудили уголовное дело
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)08:28
Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении главного инфекциониста края
Сайт Ставрополя 1777.ru08:19
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Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
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Гидрометцентр дал прогноз на лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура будет около и выше нормы.
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Экономика
Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
Шоу-бизнес
У Петросяна и его 31-летней помощницы родился ребенок
По данным Starhit, 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова специально улетели в ОАЭ для рождения ребенка.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов упали на 8%
Торги на бирже ICE в понедельник открылись снижением нефтяных котировок более чем на 8%. Цены на нефть упали ниже 25 долларов за баррель.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Экономика
Кудрин: расходы российского бюджета не уменьшатся в любом случае
Москва, 23 марта 2020, 15:25 — REGNUM Ни один вариант развития экономики РФ не повлечет за собой сокращения бюджетных расходов в 2020 году.
Энергетика
Reuters узнало о согласии Москвы увеличить скидку на нефть для Минска
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Культура
На ТНТ покажут сериал «Колл-центр»
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
Общество
В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
Шоу-бизнес
Барбара Брыльска борется с раком
78-летняя польская актриса Барбара Брыльска, Надя Шевелева из "Иронии судьбы", сражается с онкологическим заболеванием.
Общество
ФАС усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде
Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Происшествия
У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус
У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Общество
В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву
Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
Здоровье
В Иванове у сотрудника больницы выявили коронавирус
Заболел сотрудник областной клинической больницы, который вернулся с отдыха из-за рубежа.
Армия и оружие
Минобороны заверяет, что в российской армии коронавируса нет
По словам Тришкина, в Вооруженных силах России санитарно-эпидемиологическая обстановка по коронавирусу остается благоприятной.
Общество
В РФ ужесточат ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с необходимостью усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина.
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Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
Армия и оружие
С апельсинами в руках. Италия встречает помощь из России
Константин Худолеев рассказал, как прибывших спецов встретили сотрудники ВВС Италии. Первым делом они подарили нам по пакету с апельсинами.
Общество
Скворцова: Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу
Разработка вакцины от коронавируса, которой занимается Федеральное медико-биологическоге агентство, прошла первую фазу.
Происшествия
В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов
Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
Общество
Японское лекарство от коронавируса оказалось эффективнее арбидола
Японский препарат фавипиравир показал большую эффективность от коронавируса по сравнению с российским арбидолом, выяснили китайские медики.