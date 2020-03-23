с чего всё началось

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.

Политика Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.

Общество Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Экономика Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.

Энергетика Цены на нефть на открытии торгов упали на 8% Торги на бирже ICE в понедельник открылись снижением нефтяных котировок более чем на 8%. Цены на нефть упали ниже 25 долларов за баррель.

Политика Россия завершила переброску помощи в Италию Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Энергетика Reuters узнало о согласии Москвы увеличить скидку на нефть для Минска Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.

Происшествия В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.

Общество ФАС усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщается на сайте ведомства.

Общество Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.

Общество В РФ ужесточат ответственность за нарушение карантина Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с необходимостью усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина.

Экономика Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.