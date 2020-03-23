Коронавирус

ВедомостиВедомостиСКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
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 управления СК говорится, что дело возбуждено по ст. 293 («Халатность») и ст. 237 («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей») Уголовного кодекса, а дело ведет Первый отдел по расследованию особо важных дел.
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СК возбудил дело из-за заразившегося вирусом инфекциониста Ставрополья

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Пациентку с коронавирусом на Ставрополье заподозрили в халатности

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На Ставрополье по ситуации с Ириной Санниковой возбудили уголовное дело

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Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура будет около и выше нормы.
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РИА Новости 21 марта в 20:16
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По данным Starhit, 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова специально улетели в ОАЭ для рождения ребенка.
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Цены на нефть на открытии торгов упали на 8%

Торги на бирже ICE в понедельник открылись снижением нефтяных котировок более чем на 8%. Цены на нефть упали ниже 25 долларов за баррель.
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На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

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Перед вылетом в Россию Оксана Самойлова с сыном попала в больницу

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Кудрин: расходы российского бюджета не уменьшатся в любом случае

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REGNUM 08:25
Энергетика

Reuters узнало о согласии Москвы увеличить скидку на нефть для Минска

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
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На ТНТ покажут сериал «Колл-центр»

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В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru вчера в 08:48
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В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
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Барбара Брыльска борется с раком

78-летняя польская актриса Барбара Брыльска, Надя Шевелева из "Иронии судьбы", сражается с онкологическим заболеванием.
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В «Мире Дикого Запада» появился дракон из «Игры престолов»

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Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

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В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
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У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус

У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Российская газета 02:40
Общество

В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву

Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
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В Иванове у сотрудника больницы выявили коронавирус

Заболел сотрудник областной клинической больницы, который вернулся с отдыха из-за рубежа.
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Армия и оружие

Минобороны заверяет, что в российской армии коронавируса нет

По словам Тришкина, в Вооруженных силах России санитарно-эпидемиологическая обстановка по коронавирусу остается благоприятной.
Росбалт 09:21
Общество

В РФ ужесточат ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с необходимостью усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина.
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Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин

Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
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Армия и оружие

С апельсинами в руках. Италия встречает помощь из России

Константин Худолеев рассказал, как прибывших спецов встретили сотрудники ВВС Италии. Первым делом они подарили нам по пакету с апельсинами.
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Скворцова: Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу

Разработка вакцины от коронавируса, которой занимается Федеральное медико-биологическоге агентство, прошла первую фазу.
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Армия и оружие

Отправка военных в Италию не повлияет на боевую способность России

РИА Новости 09:03
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В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов

Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
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Японское лекарство от коронавируса оказалось эффективнее арбидола

Японский препарат фавипиравир показал большую эффективность от коронавируса по сравнению с российским арбидолом, выяснили китайские медики.
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