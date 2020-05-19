Коронавирус

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Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медицинскому персоналу за работу в условиях коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
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СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты надбавок врачам в Армавире

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В РФ возбудили первое уголовное дело о невыплате врачам надбавок за работу с больными COVID

Интерфакс10:57

СК возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикам

РИА Новости11:04

На Кубани возбудили дело о невыплатах работающим с COVID-19 медикам

RT на русском11:03

В России возбудили первое уголовное дело из-за коронавирусных доплат врачам

V1.ru11:20

СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты положенных компенсаций медикам на Кубани

Россия.Кубань10:44

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту невыплаты денежных компенсаций медработникам, работающим с COVID-19

Кубанские новости10:41
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Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 14:54, Ашберн
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Собянин рассказал, когда москвичам разрешат прогулки

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РИА Новости 11:46
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Экономика

Правительство подготовило план восстановления экономики

Власти планируют восстанавливать экономику России в три этапа, следует из подготовленного правительством плана.
News.ru 10:37
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Экономика

Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 12:52
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Порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году определили в России

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Время Н 16 мая в 10:39
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Политика

К слиянию Архангельской области и НАО решили добавить Республику Коми

Архангельск, 19 мая 2020, 20:58 — REGNUM Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа при обсуждении вопроса возможного объединения с Архангельской областью, высказали предложение присоединить в перспективе к создаваемому региону ещё и Республику Коми.
REGNUM 13:58
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Общество

В челябинском лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В лесу в Челябинске нашли более полусотни правительственных иномарок. Об этом 19 мая сообщил портал 74.RU.
Известия 13:58
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Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

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BFM.ru вчера в 23:26
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Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
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Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

Краснодарские известия 02:00
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Общество

В Петербурге запретили прощание с умершими

Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти.
Газета.Ru 09:09
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Общество

Huawei лишилась поставщика SMIC из-за американских санкций

Компания SMIC вынуждена отказаться от сотрудничества с Huawei, так как использует американские технологии и ПО при создании микропроцессоров HiSilicon.
NewInform вчера в 02:48
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Экономика

Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня

Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее.
Современный Предприниматель вчера в 03:00
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Происшествия

Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье

ТАСС 14:46
Общество

Российская медсестра пришла на работу в прозрачном костюме и бикини

Медсестра из Тульской областной больницы надела на работу защитный костюм от коронавируса поверх бикини и попала на фото.
Lenta.ru 13:56
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Общество

СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 13:45
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Происшествия

В Казани накажут сотрудницу полиции, выписавшую штраф без маски

В столице Татарстана сотрудница МВД без маски и перчаток составила на мужчину протокол за отсутствие индивидуальных средств защиты.
Российская газета 06:09
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Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя и табака

Совет Федерации предложил российскому правительству принять меры по ограничению продажи алкоголя и табака, включая повышение возраста покупателей.
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Футбол

Саенко объяснил, почему завершил карьеру в «Спартаке» в 27 лет

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, почему завершил карьеру в 27 лет.
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Назван редкий ведущий к смерти молодых людей симптом коронавируса

Для молодых пациентов первым и последним симптомом коронавируса может стать инсульт, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Известия 17 мая в 23:11
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Космос

Рогозин заподозрил США в планах вывести ядерное оружие в космос

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В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
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Лавров: «Северный поток-2» будет построен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен.
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