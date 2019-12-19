Происшествия

Говорит МоскваГоворит МоскваСК возбудил уголовное дело после стрельбы в центре Москвы

В результате перестрелки в здании ФСБ на Большой Лубянке два сотрудника ведомства получили тяжёлые ранения. Ещё три человека, по данным РЕН ТВ, погибли. Официально эта информация пока не подтверждена.
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