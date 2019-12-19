Происшествия
Говорит МоскваСК возбудил уголовное дело после стрельбы в центре Москвы
В результате перестрелки в здании ФСБ на Большой Лубянке два сотрудника ведомства получили тяжёлые ранения. Ещё три человека, по данным РЕН ТВ, погибли. Официально эта информация пока не подтверждена.
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Армия и оружие
Польша откажется от американских F-35 в пользу российских МиГ-29
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Футбол
Украинский футболист Зозуля выступил с заявлением после скандала
Футболист испанского клуба "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию после скандала во время матча, в которой рассказал о своих политических взглядах.
Политика
Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
Происшествия
В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
Полиция задержала группу молодых людей, угрожавших охраннику в ресторане в центре Москвы, сообщает УВД по ЦАО.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
Замедление мировой экономики может привести власти развитых стран к таким беспрецедентным мерам денежно-кредитной политики, как единоразовая выплата всем гражданам фиксированных сумм, чтобы стимулировать потребительский спрос.
Происшествия
На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы на юго-востоке Москвы, где мужчина получил три огнестрельных ранения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Политика
Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента
В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
Технологии
Пользователи научились обходить верификацию в соцсетях
Пользователи легко обходят верификацию по номеру телефона.
Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.
Политика
В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik
Руководитель бюро информации по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя
Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.
Политика
Путин рассказал об индексации пенсий
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Хоккей
«Салават» опять проиграл в «зеленом дерби»
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
Происшествия
Полицейские избили военного из-за фамилии на Сахалине
Житель города Анива обратился в полицию с заявлением о краже телефона. Узнав его фамилию, стражи порядка принялись избивать мужчину.
Происшествия
Начальника управления по СМИ Ростова-на-Дону задержали
Общество
В России впервые осужден владелец пиратских онлайн-кинотеатров
Владелец сети подпольных онлайн-кинотеатров впервые осужден в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Group-IB.
Общество
Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Хоккей
«Даллас» обыграл «Тампу-Бэй», Радулов и Сергачёв забросили по шайбе
Шоу-бизнес
Анастасия Вертинская отмечает юбилей
Сама Вертинская началом себя как актрисы считает образ Офелии в «Гамлете» Козинцева.
Политика
В ЛНР планируют восстановить железнодорожное сообщение с РФ
В ближайшей перспективе может быть восстановлено железнодорожное сообщение между ЛНР и Россией, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник во время поездки в Брянку, сообщил 19 декабря «Луганский информационный центр».
Происшествия
В доме у предполагаемого стрелка с Лубянки нашли винтовки и патроны
Следователи обнаружили четыре винтовки и травматический пистолет при обысках в доме у Евгения Манюрова, которого СМИ называют человеком, открывшим стрельбу на Лубянке 19 декабря.
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа
Футбол
Болельщики составили символическую сборную АПЛ последнего десятилетия
BBC Sport провел опрос среди болельщиков для определения лучших игроков АПЛ за последнее десятилетие.
Гаджеты
Разработаны цветные экраны на электронных чернилах
Готовые экраны, как ожидается, появятся во втором квартале 2020 года, а потребительские устройства могут выйти на рынок к осени.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.