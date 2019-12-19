В результате перестрелки в здании ФСБ на Большой Лубянке два сотрудника ведомства получили тяжёлые ранения. Ещё три человека, по данным РЕН ТВ, погибли. Официально эта информация пока не подтверждена.

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в центре Москвы

Политика Россия и Украина согласовали транзит газа По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Футбол Украинский футболист Зозуля выступил с заявлением после скандала Футболист испанского клуба "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию после скандала во время матча, в которой рассказал о своих политических взглядах.

Экономика Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех Замедление мировой экономики может привести власти развитых стран к таким беспрецедентным мерам денежно-кредитной политики, как единоразовая выплата всем гражданам фиксированных сумм, чтобы стимулировать потребительский спрос.

Общество Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.

Политика В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik Руководитель бюро информации по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.

Происшествия SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.

Политика Путин рассказал об индексации пенсий Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Происшествия Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.

Общество Роскачество составило рейтинг российских игристых вин Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».

Происшествия Полицейские избили военного из-за фамилии на Сахалине Житель города Анива обратился в полицию с заявлением о краже телефона. Узнав его фамилию, стражи порядка принялись избивать мужчину.

Общество Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Шоу-бизнес Анастасия Вертинская отмечает юбилей Сама Вертинская началом себя как актрисы считает образ Офелии в «Гамлете» Козинцева.

Политика В ЛНР планируют восстановить железнодорожное сообщение с РФ В ближайшей перспективе может быть восстановлено железнодорожное сообщение между ЛНР и Россией, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник во время поездки в Брянку, сообщил 19 декабря «Луганский информационный центр».