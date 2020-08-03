Происшествия
Lenta.ruСКР завел дело о геноциде мирных жителей в Псковской области
Следователи проверили проверку и возбудили уголовное дело по статье геноцид после обнаружения массового захоронения времен Великой Отечественной войны в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино (Псковская область).
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В годы оккупации в концлагере в Моглино было уничтожено более 3 тысяч советских граждан. При этом массовые расстрелы узников производились не только в окрестностях самого лагеря, но и в районе поселка Глоты и иных населенных пунктов Псковской области.
с чего всё началось
Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, из обнаруженного захоронения времен Второй мировой войны уже извлечены останки 46 человек, в том числе девяти женщин, «с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений головы».Коммерсантъ02:38
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Следком возбудил уголовное дело после обнаружения захоронения в Моглино
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