с чего всё началось

В годы оккупации в концлагере в Моглино было уничтожено более 3 тысяч советских граждан. При этом массовые расстрелы узников производились не только в окрестностях самого лагеря, но и в районе поселка Глоты и иных населенных пунктов Псковской области.

Следователи проверили проверку и возбудили уголовное дело по статье геноцид после обнаружения массового захоронения времен Великой Отечественной войны в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино (Псковская область).

СКР завел дело о геноциде мирных жителей в Псковской области

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