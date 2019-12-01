с чего всё началось

Общество Путин отменил банковский роуминг Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене банковского роуминга.

Фигурное катание Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за непрофессионализма и предвзятости по отношению к спортсменам.

Политика Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы Президент Эммануэль Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы, сообщила в интервью "Эху Москвы" посол Франции в России Сильви Берманн.

Здоровье Боль в спине может быть первым признаком рака поджелудочной железы Как проинформировали британские эксперты-онкологи из Cancer Research UK, волнообразная боль, проявляющаяся в спине или в области живота может оказаться признаком развития рака поджелудочной железы в организме человека.

Политика «Нафтогаз» опроверг достижение договорённости с РФ по транзиту Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности, — говорится в заявлении «Нафтогаза» на официальной странице предприятия в социальной сети Facebook.

Футбол Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Авто Opel вернулся на российский рынок Opel возвращается в Россию, в салоны официальных дилеров поступили первые модели Zafira Life и Grandland X. Продажи стартовали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе.

Шоу-бизнес В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.

Игры К гладиаторскому симулятору Gladiux выпустили первый трейлер Насколько дней назад студия Starcaster Games анонсировала свой новый проект, Gladiux. А теперь выпустила к нему первый короткий трейлер.

Политика В Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в подходах бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского есть разница, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика Украина отказалась привлекать ДНР и ЛНР к «нормандскому формату» Ранее глава комитета экономического сотрудничества, развития и здравоохранения Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Оэмэ заявил, что представители ДНР и ЛНР должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.

Футбол ПФК ЦСКА переходит под контроль ВЭБа ВЭБ получит контроль над футбольным клубом ЦСКА, став основным владельцем (более 75%), сообщил глава ВЭБа Игорь Шувалов по итогам заседания наблюдательного совета госкорпорации под председательством премьера Дмитрия Медведева.

Футбол ФИФА подала иски против Блаттера и Платини ФИФА требует возврата 2 миллионов швейцарских франков (1,83 млн евро), которые в феврале 2011 года были незаконно выплачены Мишелю Платини по инициативе Йозефа Блаттера.

Общество Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.

Общество Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.

Шоу-бизнес Бывший муж с полицией забрал у Даны Борисовой дочь и собаку 43-летняя российская телеведущая и немного актриса Дана Борисова пожаловалась в соцсети на бывшего мужа, который забрал у нее двенадцатилетнюю дочь и вообще повел себя "грязно" и "не по-мужски".