Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСКР завершил расследование дела экс-главы Серпуховского района Шестуна

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела против бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
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с чего всё началось
Следственный комитет России (СК) объявил
 о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-главы Серпуховского муниципального района Московской области Александра Шестуна.
РБК03:28

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Завершено расследование дела экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна

Вести Подмосковья04:58

Дело экс-главы Серпуховского района Шестуна завершено

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СК завершил расследование дела против Шестуна

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Завершено расследование дела экс‑главы Серпуховского района Шестуна

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СК завершил расследование дела в отношении бывшего главы Серпуховского района Шестуна

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СК завершил расследование уголовного дела против Шестуна

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