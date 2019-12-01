Происшествия
КоммерсантъСКР завершил расследование дела экс-главы Серпуховского района Шестуна
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела против бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
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Завершено расследование дела экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна
Вести Подмосковья04:58
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