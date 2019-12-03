Происшествия
КоммерсантъЗакончено дело о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево
Не дожидаясь окончательных выводов Межгосударственного авиакомитета (МАК), следствие назвало виновником катастрофы командира экипажа Дениса Евдокимова. Потерпевшими от его действий признаны 77 человек, включая второго пилота Максима Кузнецова.
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с чего всё началось
Вину в крушении самолета и в гибели пассажиров господин Евдокимов не признает. Всего полгода потребовалось следователю главного управления по расследованию особо важных дел СКР Ивану Сибулу на расследование обстоятельств катастрофы самолета SSJ 100 «Аэрофлота» в столичном аэропорту Шереметьево.Коммерсантъ02 декабря в 18:09
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Семьи погибших в катастрофе SSJ 100 считают несправедливыми обвинения в адрес пилота
Коммерсантъвчера в 07:11
Командир SSJ-100 стал единственным обвиняемым в деле о катастрофе в «Шереметьево»
Интерфаксвчера в 06:31
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Политика
Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев
Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
Общество
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Происшествия
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Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей.
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СК объявил о завершении расследования дела сестер Хачатурян
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Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Происшествия
В Иркутской области водитель большегруза обрушил мост через реку
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Политика
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Таисия Повалий долго ждала, когда ее единственный сын Денис подарит ей внука и, наконец, дождалась.
Футбол
«Бернли» разгромно уступил «Манчестер Сити» в матче АПЛ
Во вторник стартовал 15-ый тур Английской премьер-лиги. "Манчестер Сити" в гостях с крупным счетом сумел одолеть "Бернли".
Общество
WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине
В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Веllіпдсат и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
Футбол
Лима: Сёмин хотел, чтобы я выступал за сборную России
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Франсиско Лима рассказал, что после ухода из стана «железнодорожников» в сборную России в 2005 году Юрий Сёмин хотел видеть его в российской национальной команде.
Общество
Кладоискатель нашел в реке рекордно большой золотой самородок
В Шотландии охотник за сокровищами намыл на дне реки самый большой в Великобритании золотой самородок. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Происшествия
В жилом доме под Белгородом произошёл хлопок газа
Общество
Студент Егор Жуков не признал вину по делу об экстремизме
Студент Егор Жуков не признал вину в экстремизме из-за канала роликов на YouTube, передает корреспондент РАПСИ из зала Кунцевского суда Москвы.
Шоу-бизнес
Мать Собчак пояснила, почему дочь не живет с новым мужем
Сенатор Людмила Нарусова прокомментировала данные СМИ о том, что ее дочь и режиссер Константин Богомолов не живут вместе после свадьбы.
Здоровье
Группа компаний «Медси» может открыть клинику в Курганской области
Константин Чистяков отметил, что Курганская область может стать первым регионом УрФО, где компания откроет клинику.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
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Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Шоу-бизнес
Солистка Artik&Asti выходит замуж
Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.
Политика
США вновь отказали в выдаче виз российской делегации
Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
Армия и оружие
Государственные испытания броневика «Атлет» начнутся весной
"Атлет" завершает предварительные испытания, весной следующего года запланирован выход на этап госиспытаний.
Общество
Половина россиян питается неправильно
Почти половина россиян (48%) не считают свое питание правильным, следует из опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения.
Происшествия
Житель Иркутской области погиб от нападения медведя
Экономика
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Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Армия и оружие
Трофейный танк «Булат» получил новое бронирование на Донбассе
Боевая машина «Булат» была создана Харьковским КБ им. Морозова в ходе улучшения танка Т-64БВ. Модернизация осуществлялась с 2003 года.
Гаджеты
В России появятся кнопочные телефоны Strike с дизайном начала 90-х
Дизайн очень напоминает ретро-модели, которые были популярны в начале 90-х годов. При этом ценники новинок приятно порадуют покупателей.
Происшествия
Полиция пришла с обысками к членам Либертарианской партии
Кроме Бойко обыски проходят у одного из лидеров партии – Михаила Светова, его бывшей девушки Анастасии Стародубовской и у заместителя секретаря Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.