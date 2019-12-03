Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъЗакончено дело о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Не дожидаясь окончательных выводов Межгосударственного авиакомитета (МАК), следствие назвало виновником катастрофы командира экипажа Дениса Евдокимова. Потерпевшими от его действий признаны 77 человек, включая второго пилота Максима Кузнецова.
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с чего всё началось

Закончено дело о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Вину в крушении самолета и в гибели пассажиров господин Евдокимов не признает. Всего полгода потребовалось следователю главного управления по расследованию особо важных дел СКР Ивану Сибулу на расследование обстоятельств катастрофы самолета SSJ 100 «Аэрофлота» в столичном аэропорту Шереметьево.
Коммерсантъ02 декабря в 18:09

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Летчик виноват. Ответит за всю систему

Национальная служба новостейвчера в 11:00

Семьи погибших в катастрофе SSJ 100 считают несправедливыми обвинения в адрес пилота

Коммерсантъвчера в 07:11

Защите пилота сгоревшего SSJ 100 отказали в возобновлении расследования

ТАССвчера в 03:53

Родные жертв катастрофы SSJ-100 в Шереметьеве не согласны с выводами СК

Говорит Москвавчера в 04:14

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Lenta.ruвчера в 03:10

Семьи погибших не согласны с выводами СК о крушении SSJ-100 в Шереметьево

Газета.Ruвчера в 03:03

Командир SSJ-100 стал единственным обвиняемым в деле о катастрофе в «Шереметьево»

Интерфаксвчера в 06:31
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Политика

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
РИА Новости вчера в 22:53
Религия

РПЦ отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Газета.Ru 01:45
Общество

Росстат подсчитал стоимость продуктов для оливье

Средняя стоимость ингредиентов для оливье увеличилась на 4,6%. Таким образом, блюдо для семьи из четырех человек теперь обойдется около 1 тыс. руб.
РБК 00:30
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей.
Вести.Ru 00:39
Происшествия

СК объявил о завершении расследования дела сестер Хачатурян

Газета.Ru вчера в 03:51
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Происшествия

В Иркутской области водитель большегруза обрушил мост через реку

Мост через реку Макаровка на участке трассы между Усть-Кутом и Киренском в Иркутской области обрушился, когда по нему двигался большегруз, сообщает ГУ МВД региона.
РИА Новости вчера в 23:09
Политика

Пушков посмеялся над планами Украины по возвращению Крыма

Член Совета Федерации Алексей Пушков высказался о намерениях украинских политиков привлечь США и НАТО к возвращению Крыма Киеву и решению конфликта в Донбассе.
News.ru вчера в 21:00
Шоу-бизнес

54-летняя Таисия Повалий впервые стала бабушкой

Таисия Повалий долго ждала, когда ее единственный сын Денис подарит ей внука и, наконец, дождалась.
МонаВиста вчера в 23:11
Футбол

«Бернли» разгромно уступил «Манчестер Сити» в матче АПЛ

Во вторник стартовал 15-ый тур Английской премьер-лиги. "Манчестер Сити" в гостях с крупным счетом сумел одолеть "Бернли".
Газета.Ru вчера в 17:41
Общество

WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Веllіпдсат и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
РБК вчера в 17:04
Футбол

Лима: Сёмин хотел, чтобы я выступал за сборную России

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Франсиско Лима рассказал, что после ухода из стана «железнодорожников» в сборную России в 2005 году Юрий Сёмин хотел видеть его в российской национальной команде.
Чемпионат вчера в 16:56
Общество

Кладоискатель нашел в реке рекордно большой золотой самородок

В Шотландии охотник за сокровищами намыл на дне реки самый большой в Великобритании золотой самородок. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Lenta.ru 01:26
Происшествия

В жилом доме под Белгородом произошёл хлопок газа

RT на русском вчера в 12:56
Общество

Студент Егор Жуков не признал вину по делу об экстремизме

Студент Егор Жуков не признал вину в экстремизме из-за канала роликов на YouTube, передает корреспондент РАПСИ из зала Кунцевского суда Москвы.
РАПСИ вчера в 03:53
Шоу-бизнес

Мать Собчак пояснила, почему дочь не живет с новым мужем

Сенатор Людмила Нарусова прокомментировала данные СМИ о том, что ее дочь и режиссер Константин Богомолов не живут вместе после свадьбы.
Росбалт 02 декабря в 06:16
Здоровье

Группа компаний «Медси» может открыть клинику в Курганской области

Константин Чистяков отметил, что Курганская область может стать первым регионом УрФО, где компания откроет клинику.
Коммерсантъ Челябинск 01:19
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
РИА Новости вчера в 20:18
Общество

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Российская газета вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Культуромания вчера в 10:17
Шоу-бизнес

Солистка Artik&Asti выходит замуж

Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.
Life.ru вчера в 11:46
Политика

США вновь отказали в выдаче виз российской делегации

Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
REGNUM вчера в 22:18
Армия и оружие

Государственные испытания броневика «Атлет» начнутся весной

"Атлет" завершает предварительные испытания, весной следующего года запланирован выход на этап госиспытаний.
ТАСС вчера в 19:44
Общество

Половина россиян питается неправильно

Почти половина россиян (48%) не считают свое питание правильным, следует из опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения.
Smolnarod.ru вчера в 15:23
Происшествия

Житель Иркутской области погиб от нападения медведя

Известия вчера в 07:18
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
РБК 02 декабря в 16:00
Армия и оружие

Трофейный танк «Булат» получил новое бронирование на Донбассе

Боевая машина «Булат» была создана Харьковским КБ им. Морозова в ходе улучшения танка Т-64БВ. Модернизация осуществлялась с 2003 года.
Военное обозрение вчера в 14:56
Гаджеты

В России появятся кнопочные телефоны Strike с дизайном начала 90-х

Дизайн очень напоминает ретро-модели, которые были популярны в начале 90-х годов. При этом ценники новинок приятно порадуют покупателей.
Актуальные Новости 00:34
Происшествия

Полиция пришла с обысками к членам Либертарианской партии

Кроме Бойко обыски проходят у одного из лидеров партии – Михаила Светова, его бывшей девушки Анастасии Стародубовской и у заместителя секретаря Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова.
Ведомости 00:30
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
РИА Новости вчера в 08:00
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