Общество
Live24СК: в России выросло число случаев уклонения от службы в армии
За прошедшие полгода военные следователи выявили резкий всплеск уклонения призывников от службы — он увеличился в 1,7 раза. Чаще всего уклонисты симулируют различные болезни и используют другие способы, помогающие избежать службы в армии.
Читать в источнике
Оценить128
с чего всё началось
«Среди преступлений против военной службы существенно (в 1,7 раза) увеличилось число случаев уклонения от военной службы путем симуляции болезни или иным способом», — сообщил сайт Главного военного СУ СК России.Телеканал 360°04:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 08:28, Ашберн
Политика
Лукашенко пообещал применить армию против майдана
Всякие войны начинаются с уличных протестов, демонстраций, майданов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 07:16
Шоу-бизнес
Канье Уэст сказал, что уже два года хочет развестись с Ким Кардашьян
Популярный рэп-исполнитель и кандидат в президенты США Канье Уэст продолжил серию шокирующих публикаций в своём Twitter.
ИнфоСМИ 22 июля в 07:37
Общество
Голикова назвала страны, куда россияне смогут полететь с 1 августа
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова объявила, что с 1 августа россияне смогут полететь в Великобританию, Турцию и Танзанию.
Газета.Ru 06:44
Политика
Песков заявил, что сроки прямой линии с Путиным пока не определены
Дата проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным еще не определена, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в пятницу, 24 июля.
Вечерняя Москва 07:40
Происшествия
Полиция запретила останавливать поезда метро на «Новокузнецкой»
В московском метро поезда не останавливаются на станции "Новокузнецкая". Об этом сообщает аккаунт столичной подземки в Twitter.
РИА Новости 07:05
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 06:45
Футбол
РФС утвердил календарь РПЛ на новый сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил календарь футбольного сезона-2020/21, Суперкубок России, согласно документу, пройдет 7 августа, сообщается в Telegram-канале РПЛ.
РИА Новости 06:37
Общество
Монументу Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли голову
Знаменитому монументу Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище Москвы поменяли голову, пользователи соцсетей не одобрили изменение, сообщается на сайте радиостанции «Комсомольская правда».
РИАМО 01:43
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Кино
Горький fest назвал победителей четвертого фестиваля
В ходе закрытия были объявлены победители.
Нижний сейчас 06:29
Политика
ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре
Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила провести трехдневное голосование на выборах в сентябре.
Газета.Ru 07:06
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Кино
Disney отложила выходы фильмов «Мулан» и «Аватар 2»
Среди временно отмененных картин в "отложку" ушла и премьера фильма "Аватар 2". Компания передвинула сроки выхода фильма с декабря 2021 года на этот же месяц 2022 года.
Комсомольская правда вчера в 22:29
Здоровье
В Волгоградской области продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Волгоград, 24 июля 2020, 14:47 — REGNUM Ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса продлены в Волгоградской области.
REGNUM 07:47
Общество
Скипский отреагировал на обвинения в домогательствах к школьнице
Михаил Скипский отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.
Рамблер 22 июля в 08:27
Хоккей
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Гусева
Российский президент Владимир Путин направил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона по хоккею Александра Гусева, сообщается на сайте Кремля.
Аргументы и Факты вчера в 03:51
Происшествия
В Чикаго на фоне протестов убрали памятник Христофору Колумбу
Напомним, ранее в США на фоне протестов против расизма и жестокого обращения полиции начался массовый снос памятников южанам времён Гражданской войны в США и деятелям, которых участники протестных акций считают виновными в расизме, включая Христофора Колумба.
REGNUM 07:49
Армия и оружие
Великобритания обвинила Россию в испытаниях противоспутникового оружия
Lenta.ru вчера в 14:57
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг
Поединок между Емельяненко и Исмаиловым пройдет 24 июля в Сочи в рамках турнира АСА 107, который проводит организация Absolut Championship Akhmat.Несмотря на все старания организаторов бой пройдет без зрителей.
Российская газета вчера в 04:02
Здоровье
В Югре сократят коечный фонд для «ковидных» пациентов
Сегодня губернатор Югры Наталья Комарова приняла решение о сокращении части дополнительно развернутого под COVID-19 инфекционного коечного фонда и переводе его в штатный режим.
NV86.ru 06:32
Происшествия
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
RT на русском вчера в 14:04
Политика
На Украине разработали стратегию «деоккупации» Крыма
Эксперты украинского МИД разработали документ под названием «Стратегия деоккупации Крыма», сообщила замглавы внешнеполитического ведомства Эмине Джапарова в эфире телеканала «Дом».
Национальная служба новостей 08:07
Общество
В Челябинской области режим ограничений продлили до 9 августа
Губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области.
Российская газета 03:54
Общество
Минюст Украины начал продажу сертификатов для аренды камеры в СИЗО
Киев, 24 июля 2020, 13:57 — REGNUM На сайте министерства юстиции Украины появилась возможность купить подарочный сертификат, с помощью которого можно оплатить пребывание в платной камере в одном из украинских следственных изоляторов (СИЗО).
REGNUM 06:57
Общество
Свердловчанам устроят химиопрофилактическую терапию COVID-19
В августе жителей Свердловской области охватят специальной химиопрофилактической терапией, которая позволит снизить риск заражения.
Новый День 07:51
Наука
Неандертальцы оказались очень чувствительны к боли
Оказалось, что люди, которые унаследовали этот ген от неандертальцев, действительно ощущали боль сильнее, чем носители человеческой разновидности SCN9A.
ТАСС Наука 06:49
Общество
В России выделят миллиарды нуждающимся семьям с детьми
«Правительство дополнительно направит 18,5 миллиарда рублей на предоставление ежемесячных выплат на детей от 3 от 7 лет нуждающимся семьям, это примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в зависимости от региона», — уточнил премьер-министр.
Lenta.ru 07:17
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
Политика
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:51