с чего всё началось

За прошедшие полгода военные следователи выявили резкий всплеск уклонения призывников от службы — он увеличился в 1,7 раза. Чаще всего уклонисты симулируют различные болезни и используют другие способы, помогающие избежать службы в армии.

СК: в России выросло число случаев уклонения от службы в армии

Политика Песков заявил, что сроки прямой линии с Путиным пока не определены Дата проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным еще не определена, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в пятницу, 24 июля.

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Кино Disney отложила выходы фильмов «Мулан» и «Аватар 2» Среди временно отмененных картин в "отложку" ушла и премьера фильма "Аватар 2". Компания передвинула сроки выхода фильма с декабря 2021 года на этот же месяц 2022 года. 9

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Происшествия В Чикаго на фоне протестов убрали памятник Христофору Колумбу Напомним, ранее в США на фоне протестов против расизма и жестокого обращения полиции начался массовый снос памятников южанам времён Гражданской войны в США и деятелям, которых участники протестных акций считают виновными в расизме, включая Христофора Колумба. 1

Единоборства Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг Поединок между Емельяненко и Исмаиловым пройдет 24 июля в Сочи в рамках турнира АСА 107, который проводит организация Absolut Championship Akhmat.Несмотря на все старания организаторов бой пройдет без зрителей. 23

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