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Газета.Ru
Газета.Ru 

СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет

В СК сообщили, что националист и борец с педофилами Максим Марцинкевич, также известный как Тесак, перед смертью признался правоохранителям в нескольких убийствам, которые он совершал с 19 лет.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

СК: Марцинкевич (Тесак) перед самоубийством признался в серии убийств

Как удалось недавно выяснить следствию, Марцинкевич может быть причастен к серии убийств лиц не славянской внешности, которые он совершил с 2003 по 2007 год. Об этом kp.ru в эксклюзивном интервью рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Комсомольская правдавчера в 08:05
Подробнее о событии
ФАН

В СК сообщили о признании Тесака в серии убийств

ФАНвчера в 09:22
Интерфакс

Марцинкевич признался в двойном убийстве незадолго до смерти

Интерфаксвчера в 08:57
РИА Новости

В СК уверены, что «Тесак» покончил с собой

РИА Новостивчера в 08:49
РБК

СК заявил о записях с раскаянием Тесака

РБКвчера в 09:40
ТАСС

В СК сообщили, что Марцинкевич признался в серии убийств

ТАССвчера в 09:03
Комсомольская правда

СК подтвердил подлинность предсмертных записок Тесака

Комсомольская правдавчера в 09:25
Lenta.ru

СКР назвал мотив самоубийства Тесака

Lenta.ruвчера в 09:39

Европарламент не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

В тексте документа говорится, что Европарламент отказывается признавать итоги президентских выборов в Белоруссии и не считает Александра Лукашенко легитимным главой государства.
Газета.Ruвчера в 08:57
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

«Яндекс» отказался заниматься оценкой кредитного качества банковских клиентов на основе своих данных о пользователях, сообщили РБК два источника на финансовом рынке: скоринговые проекты, запущенные ИT-компанией в прошлом году, остановлены.
РБК20:00

Лавров рассказал о словах Керри в 2014 году про референдум в Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США, в 2014 году заявлял, что все понимают, что Крым является российским, и предлагал провести ещё один референдум о воссоединении полуострова с Россией.
RT на русскомвчера в 12:03
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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