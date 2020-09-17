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Газета.Ru
Газета.Ru

СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет

В СК сообщили, что националист и борец с педофилами Максим Марцинкевич, также известный как Тесак, перед смертью признался правоохранителям в нескольких убийствам, которые он совершал с 19 лет.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

СК: Марцинкевич (Тесак) перед самоубийством признался в серии убийств

Как удалось недавно выяснить следствию, Марцинкевич может быть причастен к серии убийств лиц не славянской внешности, которые он совершил с 2003 по 2007 год. Об этом kp.ru в эксклюзивном интервью рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Комсомольская правдавчера в 08:05
Подробнее о событии
ТАСС

В СК сообщили, что Марцинкевич признался в серии убийств

ТАССвчера в 09:03
Комсомольская правда

СК: Можно с большой уверенностью говорить, что Марцинкевич (Тесак) совершил самоубийство

Комсомольская правдавчера в 09:08
РИА Новости

В СК уверены, что «Тесак» покончил с собой

РИА Новостивчера в 08:49
РБК

СК заявил о записях с раскаянием Тесака

РБКвчера в 09:40
ФАН

В СК сообщили о признании Тесака в серии убийств

ФАНвчера в 09:22
Интерфакс

Марцинкевич признался в двойном убийстве незадолго до смерти

Интерфаксвчера в 08:57
Lenta.ru

СКР назвал мотив самоубийства Тесака

Lenta.ruвчера в 09:39

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавируса

В ведомстве сообщили, что «общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи, однако только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются».
RT на русском23:33
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Рейсовый автобус съехал в кювет в Новосибирской области

Новосибирск, 18 сентября 2020, 06:00 — REGNUM Рейсовый автобус, следовавший из Барнаула в Новосибирск, съехал в кювет в Черепановском районе Новосибирской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.
REGNUM23:00

Режиссер неснятой «Дюны» оценил трейлер адаптации Дени Вильнёва: «Дорого и предсказуемо»

На прошлой неделе студия Warner Bros. представила первый трейлер к фильму Дени Вильнёва «Дюна», который станет новой киноверсией одноименного научно-фантастического романа Фрэнка Герберта.
Popcornnews.ru17:30
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Правительство планирует триллионную эмиссию инфраструктурных облигаций

На конец 2019 г. на российском рынке концессионных облигаций в обращении находилось 32 выпуска таких бумаг суммарным объемом 91,9 млрд руб. За прошлый год состоялось только три новых эмиссии, а общий объем рынка увеличился всего на 5,6%.
Ведомости18:02

Пушков отреагировал на планы Польши арестовать российских диспетчеров

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на планы Варшавы арестовать российских диспетчеров, работавших в 2010 году в аэропорту Смоленска, когда в авиакатастрофе погиб бывший президент Польши Лех Качиньский.
Lenta.ru23:10