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Газета.Ru
Газета.Ru

СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет

В СК сообщили, что националист и борец с педофилами Максим Марцинкевич, также известный как Тесак, перед смертью признался правоохранителям в нескольких убийствам, которые он совершал с 19 лет.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

СК: Марцинкевич (Тесак) перед самоубийством признался в серии убийств

Как удалось недавно выяснить следствию, Марцинкевич может быть причастен к серии убийств лиц не славянской внешности, которые он совершил с 2003 по 2007 год. Об этом kp.ru в эксклюзивном интервью рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Комсомольская правдавчера в 08:05
Подробнее о событии
ТАСС

В СК сообщили, что Марцинкевич признался в серии убийств

ТАССвчера в 09:03
Комсомольская правда

СК подтвердил подлинность предсмертных записок Тесака

Комсомольская правдавчера в 09:25
РИА Новости

В СК уверены, что «Тесак» покончил с собой

РИА Новостивчера в 08:49
РБК

СК заявил о записях с раскаянием Тесака

РБКвчера в 09:40
ФАН

В СК сообщили о признании Тесака в серии убийств

ФАНвчера в 09:22
Интерфакс

Марцинкевич признался в двойном убийстве незадолго до смерти

Интерфаксвчера в 08:57
Lenta.ru

СКР назвал мотив самоубийства Тесака

Lenta.ruвчера в 09:39