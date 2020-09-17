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Газета.Ru
Газета.Ru

СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет

В СК сообщили, что националист и борец с педофилами Максим Марцинкевич, также известный как Тесак, перед смертью признался правоохранителям в нескольких убийствам, которые он совершал с 19 лет.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

СК: Марцинкевич (Тесак) перед самоубийством признался в серии убийств

Как удалось недавно выяснить следствию, Марцинкевич может быть причастен к серии убийств лиц не славянской внешности, которые он совершил с 2003 по 2007 год. Об этом kp.ru в эксклюзивном интервью рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Комсомольская правдавчера в 08:05
Подробнее о событии
ТАСС

В СК сообщили, что Марцинкевич признался в серии убийств

ТАССвчера в 09:03
Комсомольская правда

СК: Можно с большой уверенностью говорить, что Марцинкевич (Тесак) совершил самоубийство

Комсомольская правдавчера в 09:08
РИА Новости

В СК уверены, что «Тесак» покончил с собой

РИА Новостивчера в 08:49
РБК

СК заявил о записях с раскаянием Тесака

РБКвчера в 09:40
ФАН

В СК сообщили о признании Тесака в серии убийств

ФАНвчера в 09:22
Интерфакс

Марцинкевич признался в двойном убийстве незадолго до смерти

Интерфаксвчера в 08:57
Lenta.ru

СКР назвал мотив самоубийства Тесака

Lenta.ruвчера в 09:39

Посольство РФ потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у властей США объяснений по поводу репортажа телеканала Эн-Би-Си, в котором упоминается поддержка со стороны Штатами "украинских подразделений" в Крыму.
Вести.Ru00:55
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Цена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель впервые с 4 сентября

Рост мировых цен на нефть ускорился к вечеру среды более чем до 4%, а стоимость американской нефти WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 4 сентября, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ16 сентября в 12:29
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Турецкая компания представила первый собственный летающий автомобиль

Турецкая компания Baykar, которая занимается производством летательных беспилотников, представила прототип первого летающего автомобиля собственного производства под названием Gezeri.
Тарантас Ньюс16 сентября в 07:26
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