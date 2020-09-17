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Газета.Ru
Газета.Ru

СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет

В СК сообщили, что националист и борец с педофилами Максим Марцинкевич, также известный как Тесак, перед смертью признался правоохранителям в нескольких убийствам, которые он совершал с 19 лет.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

СК: Марцинкевич (Тесак) перед самоубийством признался в серии убийств

Как удалось недавно выяснить следствию, Марцинкевич может быть причастен к серии убийств лиц не славянской внешности, которые он совершил с 2003 по 2007 год. Об этом kp.ru в эксклюзивном интервью рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Комсомольская правдавчера в 08:05
Подробнее о событии
ТАСС

В СК сообщили, что Марцинкевич признался в серии убийств

ТАССвчера в 09:03
Интерфакс

Марцинкевич признался в двойном убийстве незадолго до смерти

Интерфаксвчера в 08:57
РИА Новости

В СК уверены, что «Тесак» покончил с собой

РИА Новостивчера в 08:49
РБК

СК заявил о записях с раскаянием Тесака

РБКвчера в 09:40
ФАН

В СК сообщили о признании Тесака в серии убийств

ФАНвчера в 09:22
Комсомольская правда

СК: Можно с большой уверенностью говорить, что Марцинкевич (Тесак) совершил самоубийство

Комсомольская правдавчера в 09:08
Lenta.ru

СКР назвал мотив самоубийства Тесака

Lenta.ruвчера в 09:39

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%).
РБК23:00

Хуснуллин: 27 регионов отстают от плана по расселению аварийного жилья

Отставание в реализации программы расселения аварийного жилья в России наблюдается в 27 регионах страны, заявил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на селекторном совещании с регионами.
РИА Новостивчера в 03:09

В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» составит конкуренцию американскому сланцевому газу и уже существующим газопроводам, а также сделает Германию более независимой от влияния США — такова «подоплёка» проекта.
RT на русскомвчера в 15:07
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Подсчитан средний платеж россиян по кредитам

Самый высокий средний ежемесячный платеж по всем видам долговых обязательств зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге (более 13 тысяч рублей), а самый низкий — в Ингушетии (4 тысячи 400 рублей).
BFM.ruвчера в 00:10
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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Опубликованы изображения секретных аккумуляторов Tesla, которыми Илон Маск удивит мир на следующей неделе

Несколько дней назад глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) опубликовал в Twitter сообщение, в котором обещал показать «много интересного» на предстоящем мероприятии Battery Day, которое состоится на следующей неделе.
3DNews17:04
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Рейсовый автобус съехал в кювет в Новосибирской области

Новосибирск, 18 сентября 2020, 06:00 — REGNUM Рейсовый автобус, следовавший из Барнаула в Новосибирск, съехал в кювет в Черепановском районе Новосибирской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.
REGNUM23:00

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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