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Националист Максим Марцинкевич (Тесак) начал убивать с 19 лет, но во время отбытия наказания раскаялся и признался в новых преступлениях. Об этом «Комсомольской правде» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.