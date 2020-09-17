СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет
Националист Максим Марцинкевич (Тесак) начал убивать с 19 лет, но во время отбытия наказания раскаялся и признался в новых преступлениях. Об этом «Комсомольской правде» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.В источнике
С чего всё началось
СК: Марцинкевич (Тесак) перед самоубийством признался в серии убийств
Как удалось недавно выяснить следствию, Марцинкевич может быть причастен к серии убийств лиц не славянской внешности, которые он совершил с 2003 по 2007 год. Об этом kp.ru в эксклюзивном интервью рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Комсомольская правда08:05
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