Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Lenta.ru
Lenta.ru

СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет

Националист Максим Марцинкевич (Тесак) начал убивать с 19 лет, но во время отбытия наказания раскаялся и признался в новых преступлениях. Об этом «Комсомольской правде» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

СК: Марцинкевич (Тесак) перед самоубийством признался в серии убийств

Как удалось недавно выяснить следствию, Марцинкевич может быть причастен к серии убийств лиц не славянской внешности, которые он совершил с 2003 по 2007 год. Об этом kp.ru в эксклюзивном интервью рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Комсомольская правда08:05
Подробнее о событии
Lenta.ru

СКР назвал мотив самоубийства Тесака

Lenta.ru09:39
Интерфакс

Марцинкевич признался в двойном убийстве незадолго до смерти

Интерфакс08:57
РИА Новости

В СК уверены, что «Тесак» покончил с собой

РИА Новости08:49
РБК

СК заявил о записях с раскаянием Тесака

РБК09:40
ФАН

В СК сообщили о признании Тесака в серии убийств

ФАН09:22
Комсомольская правда

СК подтвердил подлинность предсмертных записок Тесака

Комсомольская правда09:25
ТАСС

В СК сообщили, что Марцинкевич признался в серии убийств

ТАСС09:03

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Газета.Ru03:57
4,5K

Молодежный ЧМ по хоккею 2022 года перенесен в Канаду

В целях снижения затрат, связанных с организацией соревнований, совет IIHF совместно с хоккейными федерациями Канады и Швеции договорились, что турнир 2022 года, который планировалось провести в Гетеборге, примут Эдмонтон и Ред-Дир. По новому соглашению Швеция примет молодежный чемпионат мира 2024 года.
РИА Новости12:00

РФ направила в ЕС вопросы об обвинении по ситуации с Навальным

Постпредство задается вопросом «есть ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей «отравить» Навального веществом военного класса в российском городе с полумиллионным населением, а после сделать все возможное, чтобы спасти ему жизнь и отпустить на лечение в Германию, где яд «Новичок» могут идентифицировать».
Новые Известиявчера в 02:14
2,9K

ЦБ рекомендовал финансовым организациям ввести паспорта продуктов

15 сентября 2020 года Центробанк РФ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредитным компаниям ввести паспорта (ключевые информационные документы) их самых популярных продуктов.
Саминвесторвчера в 08:53
8

Медведев исключил выдачу Варшаве российских авиадиспетчеров

Арест и выдача Польше российских авиадиспетчеров, которые работали в 2010 году в аэропорту Смоленска в день катастрофы польского правительственного борта Ту-154, невозможна, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Российская газета13:07
2

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
3,1K

Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
Российская газета05:45
188

Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19

«Минздрав России внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) фавипиравир, разрешив их применение в амбулаторных условиях», — передает сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия12:30
28