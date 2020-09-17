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Lenta.ru
Lenta.ru

СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет

Националист Максим Марцинкевич (Тесак) начал убивать с 19 лет, но во время отбытия наказания раскаялся и признался в новых преступлениях. Об этом «Комсомольской правде» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

СК: Марцинкевич (Тесак) перед самоубийством признался в серии убийств

Как удалось недавно выяснить следствию, Марцинкевич может быть причастен к серии убийств лиц не славянской внешности, которые он совершил с 2003 по 2007 год. Об этом kp.ru в эксклюзивном интервью рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Комсомольская правда08:05
Подробнее о событии
РБК

СК заявил о записях с раскаянием Тесака

РБК09:40
ТАСС

В СК сообщили, что Марцинкевич признался в серии убийств

ТАСС09:03
Интерфакс

Марцинкевич признался в двойном убийстве незадолго до смерти

Интерфакс08:57
RT на русском

СК подтвердил, что Марцинкевич совершил суицид

RT на русском09:39
ФАН

В СК сообщили о признании Тесака в серии убийств

ФАН09:22
РИА Новости

СК рассказал о признаниях «Тесака» в убийствах перед смертью

РИА Новости09:22
Комсомольская правда

СК подтвердил подлинность предсмертных записок Тесака

Комсомольская правда09:25

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Ведомостивчера в 07:26
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомости09:06
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Семь игроков «Баварии» претендуют на награды лучшим игрокам ЛЧ

Семь футболистов немецкой "Баварии" вошли в список претендентов на награды лучшему вратарю, защитнику, полузащитнику и нападающему Лиги чемпионов сезона-2019/20, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости10:52

Ольга Скабеева: «Меня вылечили»

Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева в своем "Инстаграме" рассказала подписчикам, что переболела коронавирусом и поблагодарила врачей, которые помогли преодолеть ей страх и вылечили.
Вести.Ru09:56
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Комиссию РПЦ не пустили в захваченный опальным священником монастырь

Созданную для проведения молебна и инвентаризации комиссию Екатеринбургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) не пустили на территорию Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви и лишенным сана священником Сергием (Романовым).
Lenta.ru10:55
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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Apple всех обманула. Уникальный 5-нм процессор А14 не выдерживает конкуренции со старыми чипами

Новый процессор хуже старых Мобильный процессор Apple A14, ставший первым в мире CPU с 5-нанометровой топологией, продемонстрировал далеко не самые выдающиеся результаты в тесте производительности.
CNews09:40