СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет
Националист Максим Марцинкевич (Тесак) начал убивать с 19 лет, но во время отбытия наказания раскаялся и признался в новых преступлениях. Об этом «Комсомольской правде» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.В источнике
Он заявил, что начал убивать приезжих в Москву с 19 лет. Это он рассказал в совершенно спокойной, доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть. Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в прошлом, будучи приверженцем националистических взглядов.
С чего всё началось
СК: Марцинкевич (Тесак) перед самоубийством признался в серии убийств
Как удалось недавно выяснить следствию, Марцинкевич может быть причастен к серии убийств лиц не славянской внешности, которые он совершил с 2003 по 2007 год. Об этом kp.ru в эксклюзивном интервью рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Комсомольская правда08:05
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