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Lenta.ru
Lenta.ru

СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет

Националист Максим Марцинкевич (Тесак) начал убивать с 19 лет, но во время отбытия наказания раскаялся и признался в новых преступлениях. Об этом «Комсомольской правде» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.В источнике
Светлана Петренко
Он заявил, что начал убивать приезжих в Москву с 19 лет. Это он рассказал в совершенно спокойной, доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть. Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в прошлом, будучи приверженцем националистических взглядов.
С чего всё началось
Комсомольская правда

СК: Марцинкевич (Тесак) перед самоубийством признался в серии убийств

Как удалось недавно выяснить следствию, Марцинкевич может быть причастен к серии убийств лиц не славянской внешности, которые он совершил с 2003 по 2007 год. Об этом kp.ru в эксклюзивном интервью рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Комсомольская правда08:05
Подробнее о событии
Коммерсантъ

СКР заявил о признании Тесака в нескольких убийствах

Коммерсантъ09:09
Lenta.ru

СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет

Lenta.ru09:06
Интерфакс

Марцинкевич признался в двойном убийстве незадолго до смерти

Интерфакс08:57
РИА Новости

В СК рассказали о признании «Тесака» в убийствах перед смертью

РИА Новости09:22
РБК

СК заявил о записях с раскаянием Тесака

РБК09:13
Комсомольская правда

СК: Можно с большой уверенностью говорить, что Марцинкевич (Тесак) совершил самоубийство

Комсомольская правда09:08
ТАСС

Марцинкевич ранее сообщил следствию, что убивал приезжих в Москве с 19 лет

ТАСС09:03

Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн

Правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы поправки в Налоговый кодекс, повышающие до 15 процентов налог на доходы физических лиц, превышающие пять миллионов рублей за налоговый период.
Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн
Российская газета09:22
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Прокуратура проверит инцидент с мытьем обуви в храме в Калининграде

"Военная прокуратура Калининградского гарнизона проводит проверку исполнения требований законодательства о противодействии экстремизму, в связи с размещением в информационно-телекоммуникационной сети интернет видеозаписи, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое их которых моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя (Калининград)", - говорится в сообщении.
РИА Новости08:54
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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На финансирование СМИ в 2021-2023 годах направят более 300 млрд рублей

Произойдет увеличение финансирования на информационно-разъяснительное и экспертно-социологическое сопровождение результатов и мероприятий национальных проектов в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2021 году на 1,4 млрд рублей, в 2022 году на 1,4 млрд рублей.
ТАСС07:57
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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МИД предостерег США от навязывания услуг посредничества в Белоруссии

«С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг», — говорится в сообщении.
РБК06:42
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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