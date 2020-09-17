Он заявил, что начал убивать приезжих в Москву с 19 лет. Это он рассказал в совершенно спокойной, доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть. Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в прошлом, будучи приверженцем националистических взглядов.