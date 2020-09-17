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Lenta.ru
Lenta.ru

СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет

Националист Максим Марцинкевич (Тесак) начал убивать с 19 лет, но во время отбытия наказания раскаялся и признался в новых преступлениях. Об этом «Комсомольской правде» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

СК: Марцинкевич (Тесак) перед самоубийством признался в серии убийств

Как удалось недавно выяснить следствию, Марцинкевич может быть причастен к серии убийств лиц не славянской внешности, которые он совершил с 2003 по 2007 год. Об этом kp.ru в эксклюзивном интервью рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Комсомольская правда08:05
Подробнее о событии
ТАСС

В СК сообщили, что Марцинкевич признался в серии убийств

ТАСС09:03
Интерфакс

Марцинкевич признался в двойном убийстве незадолго до смерти

Интерфакс08:57
Lenta.ru

СКР назвал мотив самоубийства Тесака

Lenta.ru09:39
ФАН

В СК сообщили о признании Тесака в серии убийств

ФАН09:22
РИА Новости

СК рассказал о признании «Тесака» в совершении убийств с 19 лет

РИА Новости09:22
Комсомольская правда

СК: Можно с большой уверенностью говорить, что Марцинкевич (Тесак) совершил самоубийство

Комсомольская правда09:08
РБК

СК заявил о записях с раскаянием Тесака

РБК09:40

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
3K

В Подмосковье три человека пострадали из-за упавших деревьев

Три человека пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра на территории Московской области, повреждены семь легковых машин и одна автобусная остановка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости11:22

Комиссию РПЦ не пустили в захваченный опальным священником монастырь

Созданную для проведения молебна и инвентаризации комиссию Екатеринбургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) не пустили на территорию Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви и лишенным сана священником Сергием (Романовым).
Lenta.ru10:55
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