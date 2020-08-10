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Вести Крым
Вести Крым

СК Беларуси возбудил уголовные дела за насилие против милиции

Следственный комитет Республики Беларусь возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. Организаторам беспорядков грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.В источнике
С чего всё началось
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших прошлой ночью в Минске и других городах страны, сообщает
 БелТА со ссылкой на руководителя СК Ивана Носкевича.
Octagon.Media02:30
Подробнее о событии
Интерфакс

В Белоруссии возбуждены уголовные дела после ночных столкновений

Интерфакс02:17
РБК

В Белоруссии возбудили дело о беспорядках после ночных протестов

РБК01:54
Дождь

СК Беларуси возбудил уголовные дела о массовых беспорядках после протестов из-за выборов

Дождь01:23
ТАСС

В Белоруссии возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков

ТАСС01:33
Взгляд.ру

По факту массовых беспорядков в Белоруссии возбуждены уголовные дела

Взгляд.ру01:25
РИА Новости

Против участников массовых беспорядков в Белоруссии возбудили дела

РИА Новости01:47
Коммерсантъ

В Белоруссии после акций протеста возбудили уголовные дела

Коммерсантъ01:22
КП - Беларусь

Глава СК: Возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия

КП - Беларусь02:55

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новости02:26
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«Спартак» отправит письмо в РФС по судейству матча с «Сочи»

Московский "Спартак" готовит письмо в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) по всем спорным эпизодам в матче первого тура чемпионата России с "Сочи", оно должно быть отправлено до конца дня, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости05:35
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Путин и Си Цзиньпин поздравили Лукашенко с победой на выборах

10 августа на сайте Кремля опубликована поздравительная телеграмма, в которой президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с переизбранием на пост главы государства.
Новостной фронт04:22
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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Рогозин: желающие «улететь куда-то» не пройдут тест для полета на луну

Гендиректор "Роскосмоса" отметил, что психологические тесты не пройдут люди, желающие "покинуть эту бренную Землю и улететь куда-то" в приступе отчаяния - от них можно будет ожидать "чего угодно" во время полета.
РИА Новости04:48
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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«Фратрия» призвала Кашшаи и Хачатурянца уйти в отставку

В объединении болельщиком отметили, что глава глава департамента судейства (РФС) Виктора Кашшаи должен быть уволен, а глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц — уйти в отставку с занимаемой должности.
RT на русском05:28

Зрители ахнули, увидев резко изменившегося Юрия Гальцева

Пародист Юрий Гальцев, который всегда ассоциировался со смешным клоуном, на днях удивил зрителей телеканала "Россия 1". В шоу Елены Степаненко "Еще не вечер" поклонники были поражены, увидев, как изменился любимый 59-летний артист.
Вести.Ru05:00
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Мосгорсуд подтвердил административный надзор за Варварой Карауловой

Московский городской суд оставил в силе решение об установлении административного надзора за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в запрещенную в РФ террористическую группировку ИГ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.
Интерфакс05:26

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
RT на русском04:41
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