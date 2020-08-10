СК Беларуси возбудил уголовные дела в связи с беспорядками в Минске
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Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших минувшей ночью в Минске и других регионах республики на фоне выборов президента страны. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на главу ведомства Ивана Носкевича.В источнике
С чего всё началось
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших прошлой ночью в Минске и других городах страны, сообщает
БелТА со ссылкой на руководителя СК Ивана Носкевича.
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