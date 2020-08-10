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Российская газета
Российская газета

СК Беларуси возбудил уголовные дела в связи с беспорядками в Минске

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших минувшей ночью в Минске и других регионах республики на фоне выборов президента страны. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на главу ведомства Ивана Носкевича.В источнике
С чего всё началось
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших прошлой ночью в Минске и других городах страны, сообщает
 БелТА со ссылкой на руководителя СК Ивана Носкевича.
Octagon.Media02:30
Подробнее о событии
Интерфакс

В Белоруссии возбуждены уголовные дела после ночных столкновений

Интерфакс02:17
РБК

В Белоруссии возбудили дело о беспорядках после ночных протестов

РБК01:54
Дождь

СК Беларуси возбудил уголовные дела о массовых беспорядках после протестов из-за выборов

Дождь01:23
ТАСС

В Белоруссии возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков

ТАСС01:33
Взгляд.ру

По факту массовых беспорядков в Белоруссии возбуждены уголовные дела

Взгляд.ру01:25
РИА Новости

Против участников массовых беспорядков в Белоруссии возбудили дела

РИА Новости01:47
Коммерсантъ

В Белоруссии после акций протеста возбудили уголовные дела

Коммерсантъ01:22
КП - Беларусь

Глава СК: Возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия

КП - Беларусь02:55

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Интерфакс03:05
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ТАСС03:46
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Глава РФС поговорил с Федуном после его заявления о снятии с РПЛ

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Газета.Ru03:10

Лукашенко получил от Путина письмо с фактами о задержанных россиянах

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РИА Новости02:46
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В втором полугодии тарифы за услуги ЖКХ в России вырастут на 4%

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Актуальные Новости8 августа в 05:19
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Ведомости02:48
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В ЛНР заявили о взрыве на позициях украинских силовиков

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РИА Новости04:03