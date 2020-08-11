Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
REGNUM
REGNUM

СК Белоруссии начнёт изымать блокирующие движение автомобили

Минск, 11 августа 2020, 13:51 — REGNUM После массовых протестов в Минске и блокировке движения транспорта на участке автодороги по улице Притыцкого и проспекту Пушкина следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщил 11 августа в пресс-службе ведомства.В источнике
С чего всё началось
«В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами», — цитирует
 ведомство издание «Белта».
Фонтанка.Ру06:19
Подробнее о событии
Известия

СК Белоруссии будет изымать блокирующие транспорт автомобили

Известия07:06
РБК

Власти Белоруссии пообещали изымать у протестующих автомобили

РБК07:04
Интерфакс

СК Белоруссии пригрозил изымать автомобили за попытки заблокировать улицы

Интерфакс06:32
РИА Новости

В Белоруссии начнут изымать блокирующие движение автомобили

РИА Новости06:38
Газета.Ru

СК Белоруссии пригрозил гражданам изымать блокирующие транспорт автомобили

Газета.Ru06:19
ТАСС

СК Белоруссии будет изымать машины, блокирующие движение транспорта

ТАСС05:58
Znak.com

СК Белоруссии пригрозил, что будет изымать машины, блокирующие транспорт

Znak.com05:52

Судья объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи»

Главный судья матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ) "Спартак" – "Сочи" Василий Казарцев заявил, что имел основания назначить пенальти в ворота московской команды в конце матча, пишет телеканал "Звезда".
Судья объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи»
Радио Sputnik03:34

Экс-глава штаба Виктора Бабарико прокомментировала обращение Тихановской

Мария Колесникова, бывшая глава штаба претендента на должность президента Белоруссии Виктора Бабарико, прокомментировала видеообращение из Литвы Светланы Тихановской, в котором она призывает сторонников не выходить на площади.
Московский Комсомолец07:38

Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъвчера в 10:24
197

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ07:09
584

ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.
Ведомости07:28
285