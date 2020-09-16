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РИА Новости
РИА Новости

СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится
 в Telegram-канале ведомства.
RT на русском10:10
Подробнее о событии
РБК

Колесниковой предъявили обвинение в причинении вреда Белоруссии

РБК10:56
РИА Новости

СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

РИА Новости10:47
RT на русском

СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

RT на русском10:10
ИА Красная Весна

Лидеру оппозиции Белоруссии предъявили обвинение в подрыве нацбезопасности

ИА Красная Весна10:28
Газета.Ru

Колесниковой вменяют публичные призывы к захвату власти

Газета.Ru10:17
ТАСС

Колесниковой предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти

ТАСС10:43
Украина.ру

От двух до пяти: Колесниковой предъявили обвинение

Украина.ру10:46
КП - Беларусь

СК: Колесниковой официально предъявлено обвинение

КП - Беларусь10:28

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

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Ведомости07:26
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Ефремов предложил создать Российский тюремный театр

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РИА Новости11:46
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В Мурманской области девушка осуждена за убийство своего деда-ветерана

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REGNUM08:31
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Вечерний курьер08:51
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RT на русском11:42