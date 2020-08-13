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Ведомости
Ведомости

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» в Минске

Позднее корреспондент ТАСС сообщил, что в минских офисах "Яндекса" и Uber идут следственные действия. С вечера 9 августа в центре Минска и некоторых других городах республики проходят массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.
ТАСС06:35
Подробнее о событии
Интерфакс

СК и МВД по Минску не подтвердили обыски у «Яндекса» их сотрудниками

Интерфакс09:02
Lenta.ru

Следственный комитет Белоруссии открестился от обысков в «Яндексе»

Lenta.ru09:24
ТАСС

Представители белорусских силовых структур покинули офисы «Яндекса» и Uber в Минске

ТАСС09:13
РИА Новости

Вооруженные люди заблокировали офис «Яндекса» в Минске

РИА Новости07:01
РБК

Силовики покинули минский офис «Яндекса»

РБК08:59
RT на русском

В «Яндексе» прокомментировали ситуацию в офисах в Минске

RT на русском07:37
Коммерсантъ

СК Белоруссии отрицает следственные действия в офисе «Яндекса»

Коммерсантъ09:06

В России предложили ввести новую выплату для граждан с низким доходом

Деньги помогут гражданам с небольшим доходом, а также будут стимулировать рост потребительской активности, отметил в беседе с НСН научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
В России предложили ввести новую выплату для граждан с низким доходом
Политика Сегодня02:35
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Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
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СК задержал трех участников банды террористов в калмыцкой колонии

Следственный комитет России сообщил о задержании еще троих фигурантов уголовного дела о террористической организации, действовавшей на территории яшкульской исправительной колонии в Калмыкии.
Взгляд.ру10:30

МиГ-31БМ подняли на перехват самолетов США над Баренцевым морем

Российские военные в четверг поднимали в воздух модернизированный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ для сопровождения над Баренцевым морем американского самолета-разведчика Poseidon.
Известия10:48
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Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
РБК08:26
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