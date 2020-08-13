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Ведомости
Ведомости

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» в Минске

Позднее корреспондент ТАСС сообщил, что в минских офисах "Яндекса" и Uber идут следственные действия. С вечера 9 августа в центре Минска и некоторых других городах республики проходят массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.
ТАСС06:35
Подробнее о событии
Интерфакс

СК и МВД по Минску не подтвердили обыски у «Яндекса» их сотрудниками

Интерфакс09:02
Lenta.ru

Следственный комитет Белоруссии открестился от обысков в «Яндексе»

Lenta.ru09:24
РБК

В минском офисе Uber начались обыски

РБК07:31
Ёлдаш

Вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекс» в Минске

Ёлдаш06:49
RT на русском

В «Яндексе» прокомментировали ситуацию в офисах в Минске

RT на русском07:37
РИА Новости

Вооруженные люди заблокировали офис «Яндекса» в Минске

РИА Новости07:01
ТАСС

Представители белорусских силовых структур покинули офисы «Яндекса» и Uber в Минске

ТАСС09:13

В Минске возобновились акции солидарности с задержанными

Минск, 13 августа 2020, 12:27 — REGNUM В Минске местные активистки второй день подряд продолжают проводить акции в поддержку пострадавших от насилия и задержанных в ходе массовых протестов, начавшихся в Белоруссии из-за недовольства итогами голосования на президентских выборах.
REGNUM05:27
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Ученый рассказал о непредсказуемом «геофизическом» оружии США

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал об американской системе HAARP, которой приписывают возможность менять климат в отдельных регионах.
РИА Новости09:52
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В Альфа-Банке назвали курс рубля на 2021 год

Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка выпустил прогноз, в котором дал оценку ситуации с российским рублем в течение последних месяцев – времени, когда российская экономика, как и мировая, упала вследствие кризиса из-за пандемии.
RuNews24.ruвчера в 05:41
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
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