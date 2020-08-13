СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber
Смотрите также
В Москве за сутки умерли одиннадцать пациентов с коронавирусом
Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей на протестах
Школы с горячим питанием для младших классов получат субсидии
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах
Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке
Лукашенко готовит обращение к народу Белоруссии
Hyundai представила Elantra N Line
Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку
Жители Китая готовы отказаться от iPhone в пользу WeChat
Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 10 Ultra
Госдолг России превысил резервы правительства
Белорусские девушки вышли на акции протеста с цветами
Пятый день протестов в Минске: забастовки, обыски и цепи солидарности
Лукашенко готовит обращение к народу Белоруссии
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах
Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей на протестах
В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста
Названо имя погибшего 10 августа в Минске демонстранта
Рязанский губернатор за 2019 год заработал в 2,3 раза меньше дочери
Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии
Главного тренера «Рубина» Слуцкого дисквалифицировали на два матча
Собянин заявил об отмене школьных линеек в Москве
В Москве за сутки умерли одиннадцать пациентов с коронавирусом
Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».В источнике
С чего всё началось
Вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» в Минске
Неизвестные вооруженные люди пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник, близкий к компании, и подтвердили в самом "Яндексе".
ТАСС06:35
Подробнее о событии