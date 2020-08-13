Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Ведомости
Ведомости

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» в Минске

Неизвестные вооруженные люди пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник, близкий к компании, и подтвердили в самом "Яндексе".
ТАСС06:35
Подробнее о событии
РИА Новости

В «Яндексе» рассказали об обысках в офисах в Минске

РИА Новости10:45
Lenta.ru

Россия попросила Белоруссию объяснить обыски в минских офисах «Яндекса»

Lenta.ru12:34
Интерфакс

Посольство России запросило у Минска информацию о причинах обысков в «Яндексе»

Интерфакс10:02
RT на русском

«Яндекс» сообщил России о посещении правоохранителями офисов в Минске

RT на русском09:42
РБК

Силовики покинули минский офис «Яндекса»

РБК08:59
Коммерсантъ

«Яндекс»: проводившие обыски в минских офисах представились сотрудниками ГУБОПиК

Коммерсантъ10:39
ТАСС

«Яндекс» сообщил посольству России о посещении правоохранителями офисов в Минске

ТАСС09:32

Huawei строит собственное производство процессоров без американского оборудования и материалов

Huawei планирует «с нуля» создать собственное производство полупроводников, полностью отказавшись от санкционных американских материалов, оборудования и технологий Источники не дают прогнозов относительно того, когда Huawei сможет наладить выпуск фирменных чипсетов Kirin, которые соответствовали бы современным требованиям, своими силами.
CNews06:43
1

Спецслужбы США сообщили об угрозе Пентагону от программы Fancy Bear

Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщили об опасности для Пентагона от программы для шпионажа «Дроворуб» под Linux, разработанной группировкой Fancy Bear.
Коммерсантъ15:52
124

Hyundai представила Elantra N Line

Седан Hyundai Elantra, дебютировавший в марте, обзавелся версией N Line с более мощным двигателем и агрессивным экстерьером Как и в случае с другими N-моделями, Elantra N Line выделяется ярким стилем.
MotorPage.Ru06:43
4

Porsche Panamera установил рекорд скорости гоночной трассы Нюрбургринг

По заявлению автопроизводителя, четырехдверный премиальный Panamera в новом исполнении улучшил на 13 секунд время своего предшественника на трассе Нюрбургринг, промчавшись полный круг за 7 минут 29.81 секунды, а версия Lion, установившая рекорд, стала самой мощной в истории этой модели.
Letnews.ru12:29