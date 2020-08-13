СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber
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Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».В источнике
С чего всё началось
Вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» в Минске
Неизвестные вооруженные люди пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник, близкий к компании, и подтвердили в самом "Яндексе".
ТАСС06:35
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