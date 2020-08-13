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Ведомости
Ведомости

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» в Минске

Неизвестные вооруженные люди пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник, близкий к компании, и подтвердили в самом "Яндексе".
ТАСС06:35
Подробнее о событии
РИА Новости

В «Яндексе» рассказали об обысках в офисах в Минске

РИА Новости10:45
РБК

Силовики покинули минский офис «Яндекса»

РБК08:59
RT на русском

«Яндекс» сообщил России о посещении правоохранителями офисов в Минске

RT на русском09:42
Интерфакс

Посольство России запросило у Минска информацию о причинах обысков в «Яндексе»

Интерфакс10:02
Lenta.ru

Россия попросила Белоруссию объяснить обыски в минских офисах «Яндекса»

Lenta.ru12:34
Коммерсантъ

«Яндекс»: проводившие обыски в минских офисах представились сотрудниками ГУБОПиК

Коммерсантъ10:39
ТАСС

«Яндекс» сообщил посольству России о посещении правоохранителями офисов в Минске

ТАСС09:32

В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАСС13:18
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«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгрессменов США

Издание Defense News, ссылаясь на собственные источники, заявило, что Конгресс США «взбесился» из-за проведенных Турцией в ноябре 2019 года совместных испытаний зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», приобретенной в РФ и американского истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon.
ФАН14:37

Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
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Четыре президента призвали Лукашенко прекратить насилие

Четыре восточноевропейских лидера обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом прекратить насилие силовиков над гражданами страны и вступить с ними в переговоры для мирного урегулирования кризиса.
Octagon.Media13:08
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Тедеско рассказал о реакции «Спартака» на заявление Федуна

13 августа, Mossovetinfo.ru - Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско рассказал, как футболисты отреагировали на слова владельца клуба Леонида Федуна, который после ничьей с «Сочи» (2:2) в 1-м туре РПЛ заявил, что снимет команду с чемпионата.
Моссовет13:10