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Ведомости
Ведомости

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» в Минске

Неизвестные вооруженные люди пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник, близкий к компании, и подтвердили в самом "Яндексе".
ТАССвчера в 06:35
Подробнее о событии
Lenta.ru

Следственный комитет Белоруссии открестился от обысков в «Яндексе»

Lenta.ruвчера в 09:24
Ёлдаш

Вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекс» в Минске

Ёлдашвчера в 06:49
РИА Новости

Вооруженные люди заблокировали офис «Яндекса» в Минске

РИА Новостивчера в 07:01
РБК

Силовики покинули минский офис «Яндекса»

РБКвчера в 08:59
Интерфакс

Вооруженные люди покинули офисы «Яндекса» в Минске

Интерфаксвчера в 09:12
RT на русском

В «Яндексе» прокомментировали ситуацию в офисах в Минске

RT на русскомвчера в 07:37
ТАСС

Представители белорусских силовых структур покинули офисы «Яндекса» и Uber в Минске

ТАССвчера в 09:13

Всех задержанных на протестах в Минске отпустят на свободу к утру

Всех задержанных во время акций протеста в Минске выпустят из СИЗО до 6.00, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на замглавы МВД Белоруссии - начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова.
РИА Новости18:33
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Россия начала отказываться от доллара

Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США.
Lenta.ruвчера в 09:06
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CNN: Пентагон создаст группу для расследования случаев появления НЛО

Министерство обороны США формирует целевую группу для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), которые наблюдали американские военные летчики.
Российская газета19:11
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