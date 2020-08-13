СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber
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В пресс-службе «Яндекса» «Ведомостям» подтвердили эту информацию. По их данным, неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы компаний. В офисе находится водительский хаб «Яндекс.Такси» и Uber.В источнике
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