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Ведомости
Ведомости

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

В пресс-службе «Яндекса» «Ведомостям» подтвердили эту информацию. По их данным, неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы компаний. В офисе находится водительский хаб «Яндекс.Такси» и Uber.В источнике
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RT на русском

«Яндекс» сообщил России о посещении правоохранителями офисов в Минске

RT на русском09:42
ТАСС

«Яндекс» сообщил посольству России о посещении правоохранителями офисов в Минске

ТАСС09:32
Коммерсантъ

Белорусские силовики обратились к «Яндексу»

Коммерсантъ10:19
Интерфакс

Посольство России запросило у Минска информацию о причинах обысков в «Яндексе»

Интерфакс10:02
РИА Новости

Вооруженные люди заблокировали офис «Яндекса» в Минске

РИА Новости07:01
РБК

В минском офисе Uber начались обыски

РБК07:31
Lenta.ru

Следственный комитет Белоруссии открестился от обысков в «Яндексе»

Lenta.ru09:24

Текслер высказался о ситуации с коронавирусом в Челябинской области

Губернатор поручил областному Минздраву во взаимодействии с федеральными структурами ускорить получение отечественной вакцины от коронавируса в регионе и начать вакцинацию с групп риска — в первую очередь медиков, учителей, соцработников и педагогов дополнительного образования.
Текслер высказался о ситуации с коронавирусом в Челябинской области
74.ru09:25
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Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.
Известия07:27
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Интерьер нового Mercedes S-Class опубликован на тизерах

Раскрыты технические детали нового Mercedes S-Class 2020 Mercedes-Benz утверждает, что новый S-класс, который должен дебютировать в конце этого года, будет отличаться «революционным» дизайном интерьера, который предложит новые технологии и конструктивные особенности, направленные на обеспечение беспрецедентного уровня комфорта.
Avtovesti.com04:30

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости04:27
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