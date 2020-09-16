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RT на русском
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СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.В источнике
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«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится
 в Telegram-канале ведомства.
RT на русскомвчера в 10:10
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Газета.Ru

Колесниковой вменяют публичные призывы к захвату власти

Газета.Ruвчера в 10:17
РИА Новости

Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлены обвинения

РИА Новостивчера в 10:47
ТАСС

Колесниковой предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти

ТАССвчера в 10:43
ИА Красная Весна

Лидеру оппозиции Белоруссии предъявили обвинение в подрыве нацбезопасности

ИА Красная Веснавчера в 10:28
РБК

Колесниковой предъявили обвинение в причинении вреда Белоруссии

РБКвчера в 10:56
RT на русском

СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

RT на русскомвчера в 10:10
Украина.ру

От двух до пяти: Колесниковой предъявили обвинение

Украина.рувчера в 10:46
КП - Беларусь

СК: Колесниковой официально предъявлено обвинение

КП - Беларусьвчера в 10:28

Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что направит в Генпрокуратуру РФ письмо по поводу разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ об осквернении православного источника в Калининграде, по его мнению, очерняющих чеченцев.
РИА Новости17:38
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБК18:35
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Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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Суд оставил в силе приговор экс-главе столичного ГСУ СК Дрыманову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор бывшему главе Главного следственного управления СК РФ по Москве Александру Дрыманову, осужденному на 12 лет колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАССвчера в 13:53
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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ЦБ рекомендовал финансовым организациям ввести паспорта продуктов

15 сентября 2020 года Центробанк РФ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредитным компаниям ввести паспорта (ключевые информационные документы) их самых популярных продуктов.
Саминвесторвчера в 08:53
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Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфаксвчера в 13:33
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Лукашенко предложил России провести новые совместные учения

В ходе встречи с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона приветствует проходящие под Брестом совместные военные учения "Славянское братство".
Московский Комсомолецвчера в 08:49
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