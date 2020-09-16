СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой
Смотрите также
Минфин допустил продажу евробондов при ослаблении фона вокруг Навального
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Компания АвтоВАЗ удешевила производство Lada Vesta за счет ступиц
ГБР Украины назвало причины потери Крыма
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Волка в перезапуске «Ну, погоди» озвучит Гарик Харламов
Петросян выложил фото полугодовалого сына в день своего 75-летия
«Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии
Сына Никаса Сафронова не выпускают из турецкого отеля
Ефремов назвал желаемое место для отбывания наказания
В Минске состоялся «крестный ход» за мир в стране
Названы пять важных поправок в ПДД
«Шарите» вернула пожертвование Пригожина на лечение Навального
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Силуанов рассказал о кредите в $1,5 млрд для Белоруссии
«Спартак» разгромил «Родину» в матче Кубка России
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
ГБР Украины назвало причины потери Крыма
СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.В источнике
С чего всё началось
«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится
в Telegram-канале ведомства.
Подробнее о событии