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RT на русском
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СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.В источнике
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«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится
 в Telegram-канале ведомства.
RT на русском10:10
Подробнее о событии
РБК

Колесниковой предъявили обвинение в причинении вреда Белоруссии

РБК10:56
Украина.ру

От двух до пяти: Колесниковой предъявили обвинение

Украина.ру10:46
ТАСС

Колесниковой предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти

ТАСС10:43
ИА Красная Весна

Лидеру оппозиции Белоруссии предъявили обвинение в подрыве нацбезопасности

ИА Красная Весна10:28
Газета.Ru

Колесниковой вменяют публичные призывы к захвату власти

Газета.Ru10:17
RT на русском

СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

RT на русском10:10
РИА Новости

Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлены обвинения

РИА Новости10:47
КП - Беларусь

СК: Колесниковой официально предъявлено обвинение

КП - Беларусь10:28

Минфин допустил продажу евробондов при ослаблении фона вокруг Навального

14 сентября берлинская клиника «Шарите», где Навальный проходит лечение, сообщила, что пациенту стало намного лучше — он полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и уже может на время покидать больничную койку.
РБК14:01
1

Компания АвтоВАЗ удешевила производство Lada Vesta за счет ступиц

Известно, что во время изготовления колесных ступиц для автомобилей семейства Lada Vesta теперь будет использоваться более дешевый бренд стали, что дает возможность экономить около 96 рублей на сборке каждого авто.
32CARS.ru13:18
210

Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральный01:06
21

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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«Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии

В ходе мощнейшей за последние месяцы атаки на террористов в Сирии российские военные уничтожили объекты в провинции Идлиб, где бойцы иностранных частных военных компаний (ЧВК) занимались подготовкой боевиков.
Lenta.ru05:07
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Лукашенко лишил дипломатического ранга поддержавшего протесты посла

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил дипломатического ранга Павла Латушко, занимавшего пост посла во Франции, и Игоря Лещеню, работавшего послом в Словакии, в связи с совершением поступков, порочащих дипломатическую службу, сообщила в среду пресс-служба главы государства.
РИА Новости14:54
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Россия планирует купить акции «Аэрофлота» на средства из ФНБ

Минфин России намерен использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для участия в допэмиссии акций «Аэрофлота», при этом долю государства в компании планируется как минимум сохранить на текущем уровне, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ13:52

Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту ("О внесении изменений в главы 25(4) и 26 части второй Налогового кодекса РФ") говорится, что "реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет порядка 90 млрд рублей в год".
Интерфакс12:45
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В Мурманской области девушка осуждена за убийство своего деда-ветерана

Ковдор, Мурманская область, 16 сентября 2020, 15:31 — REGNUM Мурманский областной суд признал виновным 18-летнюю жительницу Ковдора в убийстве своего 94-летнего прадеда, ветерана Великой Отечественной войны.
REGNUM08:31
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В Минске состоялся «крестный ход» за мир в стране

Достигнув площади Победы, участники "крестного хода" горячо поблагодарили друг друга за присутствие, после чего, проскандировав ещё несколько раз лозунги в поддержку стабильности и процветания в Белоруссии, разошлись.
РИА Новости13:19
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