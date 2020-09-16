СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой
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«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.В источнике
С чего всё началось
«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится
в Telegram-канале ведомства.
Подробнее о событии
СК Беларуси обвинил Марию Колесникову в попытке подрыва нацбезопасности
Российская газетавчера в 12:20