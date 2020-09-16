Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
RT на русском
RT на русском

СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.В источнике
С чего всё началось
«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится
 в Telegram-канале ведомства.
RT на русскомвчера в 10:10
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Марии Колесниковой предъявлены обвинения

Эхо Москвывчера в 16:02
Российская газета

СК Беларуси обвинил Марию Колесникову в попытке подрыва нацбезопасности

Российская газетавчера в 12:20
RT на русском

СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

RT на русскомвчера в 10:10
РИА Новости

Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлены обвинения

РИА Новостивчера в 10:47
ТАСС

Колесниковой предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти

ТАССвчера в 10:43
Газета.Ru

Колесниковой вменяют публичные призывы к захвату власти

Газета.Ruвчера в 10:17
РБК

Колесниковой предъявили обвинение в причинении вреда Белоруссии

РБКвчера в 10:56
КП - Беларусь

СК: Колесниковой официально предъявлено обвинение

КП - Беларусьвчера в 10:28

Больше 1000 кузбасских семей переселят из аварийного жилья досрочно

Увеличение финансирования ускорит реализацию программы примерно на год, это значит, что более тысячи семей смогут на год раньше отпраздновать новоселье, — написал в своём telegram-канале губернатор Сергей Цивилёв.
НГС.Кемерово22:21

Компания АвтоВАЗ удешевила производство Lada Vesta за счет ступиц

Известно, что во время изготовления колесных ступиц для автомобилей семейства Lada Vesta теперь будет использоваться более дешевый бренд стали, что дает возможность экономить около 96 рублей на сборке каждого авто.
32CARS.ruвчера в 13:18
217

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live2414 сентября в 04:41
42

В Бурятии коронавирус пробил отметку в 6000 случаев

В Бурятии резкий всплеск больных – за сутки выявили столько заражённых, сколько не было уже давно По информации управления Роспотребнадзора, на утро 16 сентября в Бурятии побита отметка в 6000 случаев коронавируса.
Байкал-Dailyвчера в 21:01
1

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
311

Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.
Известиявчера в 16:19
317