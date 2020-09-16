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RT на русском
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СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.В источнике
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«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится
 в Telegram-канале ведомства.
RT на русскомвчера в 10:10
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РБК

Колесниковой предъявили обвинение в причинении вреда Белоруссии

РБКвчера в 10:56
РИА Новости

Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлены обвинения

РИА Новостивчера в 10:47
Украина.ру

От двух до пяти: Колесниковой предъявили обвинение

Украина.рувчера в 10:46
ИА Красная Весна

Лидеру оппозиции Белоруссии предъявили обвинение в подрыве нацбезопасности

ИА Красная Веснавчера в 10:28
Газета.Ru

Колесниковой вменяют публичные призывы к захвату власти

Газета.Ruвчера в 10:17
RT на русском

СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

RT на русскомвчера в 10:10
ТАСС

Колесниковой предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти

ТАССвчера в 10:43
КП - Беларусь

СК: Колесниковой официально предъявлено обвинение

КП - Беларусьвчера в 10:28

Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
Sony назвала цены на новую PlayStation
РИА Новости17:43
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с заявлением о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБКвчера в 16:59
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Sony and Square Enix официально представили игру Final Fantasy XVI

Токио, 16 сентября 2020, 23:44 — REGNUM Компании Sony and Square Enix представили будущую игру Final Fantasy XVI и сообщили, что она станет эксклюзивом PlayStation 5. Презентация была показана XVI сентября в рамках онлайн-трансляции Showcase.
REGNUMвчера в 16:44
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Правительство поддержало планы повышения акцизов на сигареты

Как заявил Мишустин, правительство также планирует модифицировать параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов и повысить плату за пользование природными ресурсами.
Дума ТВвчера в 08:31
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Джордж Клуни решил пожить отдельно от супруги Амаль Алауддин и детей

В последнее время Джордж Клуни и Амаль Алауддин практически не появляются вместе в свете, а недавно инсайдеры сообщили, что актёр вскоре съедет от жены и детей в новый дом, который строится по соседству с особняком звёздной семьи.
Дни24вчера в 12:50
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В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

В России необходимо ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники и разрешить только днем, следует из письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко от члена Общественной палаты и руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
Вести.Ruвчера в 03:39
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