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СК Белоруссии сообщил об аресте Колесниковой

Следственный комитет Белоруссии сообщил об аресте членов президиума Координационного совета Марии Колесниковой и Максима Знака. Они проходят подозреваемыми по делу о призывах к захвату власти.В источнике
С чего всё началось
«Получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой "Координационный совет", действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь»,— говорится в сообщении
 Следственного комитета Белоруссии.
Коммерсантъ11:22
Подробнее о событии
ТАСС

Марию Колесникову и Максима Знака заключили под стражу

ТАСС10:39
Коммерсантъ

СК Белоруссии подозревает Колесникову, Знака и Салея в призывах к захвату власти

Коммерсантъ11:22
РБК

СК Белоруссии арестовал Колесникову по делу о призывах к захвату власти

РБК11:15
Интерфакс

Что произошло за день: среда, 9 сентября

Интерфакс13:39
Комсомольская правда

СК Беларуси: Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти

Комсомольская правда10:36
РИА Новости

Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти

РИА Новости10:29
Газета.Ru

В СК Белоруссии заявляют о наличии доказательств преступлений членов КС

Газета.Ru11:01

Советник Александра Бастрыкина отказался от полиграфа

По версии защиты, детектор может добить тяжелобольного генерала Как стало известно "Ъ", защита генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева, советника главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина и экс-начальника управления ведомства по Волгоградской области, обжаловала решение Мосгорсуда о продлении ему сроков ареста.
Советник Александра Бастрыкина отказался от полиграфа
Коммерсантъ12:27
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Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной

Людмила Казак, адвокат члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой, намерена обратиться к следствию с заявлением о проведении судмедэкспертизы из-за полученных ее подзащитной ушибов, сообщила в среду пресс-служба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
РИА Новости15:23
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Квалификационная комиссия заключила, что Пашаев нарушил кодекс этики

"Квалификационная комиссия пришла к выводу, что адвокат Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката", - сказал источник, уточнив, что нарушения связаны с публичной активностью адвоката.
Газета.Ru15:30

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал, что актер Михаил Ефремов мог получить условный срок, но его адвокат Эльман Пашаев совершил «грандиозную» ошибку.
Взгляд.рувчера в 10:09
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На теле убитой аспирантки Ещенко нашли следы удушения

На теле аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова, нашли следы удушения, следует из медицинской экспертизы, оглашенной на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга 9 августа.
Известия10:51
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Заболеваемость пневмонией в Саратовской области в 2,5 раза выше среднероссийского уровня

Как сообщила глава регионального отделения Роспотребнадзора Ольга Кожанова, количество пациентов, зараженные коронавирусом жители Саратовской области страдают внебольничной пневмонией в 2,5 раза чаще, чем в среднем по России.
Saratovnews12:44
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Новым гендиректором «Ленфильма» стал бывший менеджер «Стройтрансгаза»

Новым гендиректором «Ленфильма» стал Федор Щербаков — действующий гендиректор и совладелец холдинга 1st Mediainvest, в который входит издание «Советский спорт», аналитическое издание «Нефть капитал», а также региональные СМИ из Казани, Ставрополя, Омска, Тюмени и других городов.
РБК13:13
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