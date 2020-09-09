СК Белоруссии сообщил об аресте Колесниковой
Следственный комитет Белоруссии сообщил об аресте членов президиума Координационного совета Марии Колесниковой и Максима Знака. Они проходят подозреваемыми по делу о призывах к захвату власти.В источнике
С чего всё началось
«Получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой "Координационный совет", действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь»,— говорится в сообщении
Следственного комитета Белоруссии.
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СК Беларуси: Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти
Комсомольская правда10:36