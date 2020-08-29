СК Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам давления на депутатов

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам оказания давления на депутатов в различных мессенджерах с угрозами и требованием сдать свои мандаты. Об этом в субботу в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил оперативный сотрудник.