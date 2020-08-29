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ТАСС
ТАСС

СК Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам давления на депутатов

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам оказания давления на депутатов в различных мессенджерах с угрозами и требованием сдать свои мандаты. Об этом в субботу в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил оперативный сотрудник.В источнике
С чего всё началось
В Белоруссии возбуждены уголовные дела за анонимные угрозы в адрес депутатов, которых принуждают сложить полномочия, сообщает государственный телеканал "Беларусь 1
".
Газета.Ruвчера в 15:19
Подробнее о событии
РБК

СК Белоруссии возбудил уголовные дела из-за угроз депутатам

РБКвчера в 16:00
ТАСС

СК Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам давления на депутатов

ТАССвчера в 15:06
РИА Новости

В Белоруссии расследуют анонимные угрозы депутатам

РИА Новостивчера в 15:22
Комсомольская правда

В Беларуси возбудили уголовные дела по фактам давления на депутатов

Комсомольская правдавчера в 15:20
Газета.Ru

СК Белоруссии возбудил уголовные дела за угрозы депутатам

Газета.Ruвчера в 15:19
Интерфакс

В Белоруссии возбудили дела о давлении на депутатов из-за рубежа

Интерфаксвчера в 15:13
Известия

В Белоруссии возбуждены уголовные дела за оказание давления на депутатов

Известиявчера в 15:41

Венгрия с 1 сентября закрывает границу для борьбы с коронавирусом

Будапешт, 29 августа 2020, 07:09 — REGNUM Власти Венгрии вновь приняли решение закрыть границу для иностранцев с 1 сентября 2020 года, чтобы минимизировать вероятность завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа.
REGNUMвчера в 00:09
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В Минске завершилась женская акция протеста

На проспекте Независимости в Минске завершилась акция протеста «Женский марш» в поддержку пострадавших в результате силовых разгонов митингов и против результатов выборов президента Белоруссии, передаёт ТАСС.
RT на русскомвчера в 14:18
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Из-за 30 тысяч протестующих в Берлине частично перекрыли улицы

Улицы в Берлине частично перекрыты из-за наплыва протестующих против карантинных ограничений, в прямой трансляции от Бранденбургских ворот 29 августа сообщает корреспондент немецкого издания Bild Петер Хелль.
ИА Красная Веснавчера в 10:19

СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
РБКвчера в 15:33
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ВЭБ.РФ в I полугодии увеличил активы на 4,2%

ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия 2020 года нарастил активы на 4,2%, до 3,25 трлн рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из отчетности госкорпорации.
ТАСС28 августа в 13:40
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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